Valencia Basket sigue intocable en Europa y arrasa al Hapoel Tel Aviv (93-82)

David Torres 08 OCT 2026 - 23:22h.

El Valencia Basket blinda el Roig Arena ante Hapoel y Maccabi: DNI obligatorio y abonos nominativos

Guiado por TJ Shorts y Kam Taylor, controló este jueves de principio a fin al Hapoel Tel Aviv

Compartir







ValenciaUn sólido Valencia Basket, guiado por TJ Shorts y Kam Taylor, controló este jueves de principio a fin al Hapoel Tel Aviv y sumó su cuarta victoria de la temporada en otras tantas jornadas de la Euroliga, en la que se mantiene como único equipo invicto junto al poderoso Panathinaikos. El conjunto valenciano se había puesto como uno de sus objetivos mejorar su entrada en el choque y fue ese impulso inicial el que le permitió llevar la iniciativa y aguantar los envites del equipo israelí, que contó con una gran actuación de Antonio Blakeney. Además, si bien no consiguió ganar la competición del rebote, otro de sus objetivos, la igualó al máximo.

Ambos equipos mostraron de inicio sus cartas más evidentes, la capacidad de anotar de tres por parte de los locales, que abrieron el partido con cuatro triples, y la mayor fortaleza interior por parte de los visitantes, que se nutrieron de los puntos de Zach Leday. Como de tres en tres se suma más rápido, las primeras ventajas fueron para el Valencia (18-8, m.4).

Tras un oportuno descanso, el regreso de un escurridizo TJ Shorts y un aceptable control del rebote permitió a los locales atacar en velocidad al Hapoel. Además la buena defensa de Gonzalo Corbalán sobre Micic y de Josep Puerto sobre Bryant dejó al equipo israelí sin sus recursos más obvios en caso de problemas y la renta local se estiró (41-27, m.16).

Pero al Valencia se le hizo larga la primera parte. Un par de triples de Ish Wainright mantuvieron enganchado al Hapoel y otros dos de Blakeney, que ya venía de sumar dos previamente, le permitieron llegar al descanso con su desventaja reducida a la mitad (47-40, m.20).

En la reanudación, Blakeney siguió anotando y el Hapoel logró rebajar el ritmo del choque, pero el Valencia resistió gracias a los puntos que rascaron sus interiores. Dieron tiempo a que regresara el certero Puerto, que con dos triples seguidos dejó en nada el trabajo de su rival y llevó la renta local de nuevo a los catorce puntos.

El Hapoel acusó el golpe. Perdió mordiente en defensa y fe en el rebote de ataque y el cubano Jasiel Rivero supo rematar algunas acciones ofensivas para llevar la ventaja cerca de los veinte puntos y poner a prueba la dureza mental del Hapoel (74-55, m.30).

No se rindió el equipo israelí, que aprovechó la relajación defensiva del Valencia para meter algunas canastas y recuperar terreno. Los puntos de Taylor sostuvieron a los locales pero el partido ya no parecía estar decidido.

Cuando más perdido parecía estar Armori Brooks, el exterior estadounidense encadenó un triple y un 'dos más uno' que dieron aire al Valencia aunque no soluciones estables. El Hapoel fue aumentado la presión y Xavi Albert recurrió a la experiencia de Mirotic para tratar de calmar a los suyos y compensar el regreso de Blakeney.

Pero fue TJ Shorts quien cerró el choque. Anotó un tiro libre tras provocar una falta, le sacó otra en ataque en la jugada siguiente a Satorasnky y asistió a Osetkowski para que anotara el triple que acabó con la esperanza israelí.

Ficha técnica:

93.- Valencia Basket (29+18+27+19): TJ Shorts (15), Brooks (9), Taylor (17), Osetkowski (10), Sako (2) -cinco titular- Cárdenas (-), Moore (4), Corbalán (-), Puerto (11), Rivero (10), Mirotic (9) y Reuvers (6).

82.- Hapoel Tel Aviv (17+23+17+25): Satoransky (4), Micic (4), Bryant (12), Leday (7), Oturu (6) -cinco titular- German (-), Blakeney (30), Wainright (6), Toppin (5), Odiase (8) y Caboclo (-).

Árbitros: Hordov (CRO), Zamojski (POL) y Boubert (FRA). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Roig Arena de València ante 10.850 espectadores.