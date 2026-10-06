El Valencia Basket blinda el Roig Arena ante Hapoel y Maccabi: DNI obligatorio y abonos nominativos

David Torres 06 OCT 2026 - 12:54h.

Se reviven los acontecimientos del año pasado

El Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv será a puerta cerrada

Compartir







ValenciaEl Valencia Basket recibirá en las próximas dos semanas al Hapoel Tel Aviv y al Maccabi Tel Aviv, los dos equipos israelíes que compiten esta temporada en la Euroliga. El club prevé que ambos encuentros se disputen con público en el Roig Arena, aunque ha establecido un protocolo especial de acceso por el que todas las localidades serán nominativas.

El conjunto taronja se enfrentará este jueves 8 de octubre al Hapoel Tel Aviv y el jueves 15 de octubre al Maccabi Tel Aviv. En ambos casos, los abonados deberán presentar su DNI en los accesos al pabellón para confirmar su identidad. También tendrán que hacerlo los aficionados que hayan adquirido una entrada, ya que las localidades se venden de forma nominativa.

El club permitirá además la cesión de los abonos a familiares, amigos o conocidos, aunque bajo unas condiciones diferentes a las habituales. El titular deberá rellenar una autorización con los datos de la persona que acudirá al partido y el asistente tendrá que presentar igualmente su DNI en el acceso al Roig Arena.

La medida llega después de los problemas de seguridad que rodearon al Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv de la pasada temporada, que finalmente se disputó a puerta cerrada tras la recomendación de la Delegación del Gobierno y de las fuerzas de seguridad. El encuentro estuvo acompañado de protestas en el exterior del pabellón y varios incidentes.

Meses después, el Valencia Basket sí permitió la entrada de aficionados ante el Maccabi Tel Aviv, aunque limitó el acceso exclusivamente a sus abonados. No hubo venta de entradas ni posibilidad de ceder los abonos, una medida que provocó que aquel encuentro registrara 7.994 espectadores, la cifra más baja de la pasada Euroliga.

Ahora el club ha optado por una fórmula diferente. Tanto el duelo ante el Hapoel como el posterior frente al Maccabi contarán con un dispositivo especial de seguridad, mientras que el control nominativo permitirá identificar a todas las personas que accedan al Roig Arena.

De esta forma, el Valencia Basket mantiene abierta la puerta a su afición para los dos partidos, pero refuerza los controles de acceso y establece unas condiciones específicas para garantizar la seguridad en dos encuentros considerados especiales por el contexto que los rodea.