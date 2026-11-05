Redacción ElDesmarque Madrid, 05 NOV 2026 - 10:54h.

El francés firmó 52 puntos, 24 rebotes y 8 tapones en el triunfo de los Spurs ante los Dallas Mavericks

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Victor Wembanyama ha firmado una de las actuaciones más impresionantes de lo que va de temporada en la NBA. El pívot francés llevó a los San Antonio Spurs hasta la victoria ante los Dallas Mavericks (112-111) con 52 puntos, 24 rebotes y 8 tapones. Su exhibición llega, además, en un momento en el que Luka Doncic también está firmando un inicio de campaña excelso con Los Angeles Lakers. El esloveno respondió con otros 40 puntos ante Sacramento y mantiene unos números que le sitúan entre los principales candidatos al MVP. La pelea por el premio ya empieza a tener a los dos jugadores europeos como principales favoritos.

La exhibición histórica de Victor Wembanyama ante los Dallas Mavericks

El pívot parisino terminó con 52 puntos, 24 rebotes y 8 tapones en 34 minutos con un acierto de 16 de 28 en tiros de campo, con un triple convertido de ocho intentos y 19 de 23 desde la línea de personal. Añadió a esos números dos asistencias y dos robos. Una actuación que permitió a San Antonio sumar su sexta victoria consecutiva y colocarse con un balance de 6-2, en la quinta posición de la Conferencia Oeste.

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El partido de 'Wemby' estuvo repleto de récords. El francés se convirtió en el primer jugador desde Bob McAdoo, en 1974, en alcanzar al menos 50 puntos, 20 rebotes y cinco tapones en un partido. Según ESPN Insights, también fue el primero en las últimas 30 temporadas en registrar 25 puntos, 10 rebotes y cinco tapones en una misma mitad ya que al descanso ya acumulaba 29 puntos, 15 rebotes y 5 tapones. Una combinación que nadie había conseguido desde que comenzó el seguimiento jugada a jugada en la 1996-97. El pívot también se convirtió en el primer jugador de la historia de los Spurs en alcanzar los 50 puntos y 20 rebotes en un encuentro. Además, su impacto fue decisivo hasta el último momento ya que anotó el tiro libre que puso el 112-111 a falta de 24 segundos.

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Luka Doncic y Victor Wembanyama, los dos favoritos para el MVP

El esloveno no se quedó atrás y también firmó otro partidazo en el que anotó 40 puntos, capturó 9 rebotes y repartió 7 asistencias en el triunfo del equipo angelino ante Sacramento (116-103). Fue su sexto encuentro consecutivo con al menos 35 puntos y ya acumula 308 en sus primeros ocho partidos, una cifra que solo habían superado Michael Jordan y Wilt Chamberlain en ese tramo inicial de una temporada.

Doncic es uno de los grandes favoritos al MVP ya que actualmente está promediando 38,5 puntos, 8,1 rebotes y 8 asistencias por partido, con un 49,5% de acierto en tiros de campo, un 43,1% en triples y un 89,3% en tiros libres, pero Wembanyama se ha posicionado como un rival directo por el MVP. El francés está haciendo 35 puntos, 14 rebotes, 4 asistencias y casi 5 tapones por partido en sus últimos cuatro encuentros. La temporada todavía está en sus primeras compases, pero después de la noche histórica de 'Wemby' y el gran momento de forma de Doncic, la pelea por el premio al jugador más valioso ya tiene dos nombres propios.