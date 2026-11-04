David Torres 04 NOV 2026 - 16:22h.

Valencia Basket afronta en la pista del Armani Olimpia Milán su tercera salida consecutiva

Los segundos finales condenan al Valencia Basket en el Palau (98-94)

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ValenciaEl Valencia Basket visita este jueves en la décima jornada de la fase regular de la Euroliga al Armani Milán con la idea de no ser la medicina del equipo que cierra junto al Kosner Baskonia la clasificación con una sola victoria en sus primeros nueve encuentros. El equipo valenciano, quinto en la tabla, afronta este duelo tras haber cosechado la semana pasada una victoria, ante el Fenerbahce, y una derrota, en casa del Barça, dos resultados que le han dejado en quinta posición con un balance de seis triunfos y tres derrotas, el mismo que otros siete equipos, y que en caso de ganar igualaría su mejor registro en la competición tras las diez primeras jornadas.

Pero el conjunto de Xavi Albert llega a esta cita también después de haber conseguido una victoria en la ACB en la pista del MoraBanc Andorra, una cita en la que confirmó la solidez que, pese al cansancio por los partidos acumulados, le acompaña ya en las últimas semanas.

Cómo y dónde ver el Armani Milan - Valencia Basket de la Euroliga

El primer equipo masculino de Valencia Basket afronta su tercer partido consecutivo fuera de casa para visitar la pista del Armani Olimpia Milan (jueves 5, 20:30h, Unipol Forum, Movistar+ Baloncesto) en un partido correspondiente a la jornada 10 de la EuroLeague. El equipo taronja tiene la oportunidad de igualar su mejor arranque histórico en esta competición tras la disputa de los diez primeros partidos en una cancha que históricamente se le ha dado mal (la del año pasado fue su primera victoria en el Forum) y ante un rival que ha mejorado sus prestaciones en los últimos partidos pese a la dureza del calendario, aunque no pudo romper su racha de derrotas. Este partido supondrá el reencuentro con uno de los dobles campeones de la pasada temporada, el base Darius Thompson, y el primer regreso de Armoni Brooks a la pista en la que jugó como local las dos temporadas anteriores y tras marcharse del equipo italiano con tres MVP’s el curso pasado. Los problemas se le acumulan al equipo taronja en la rotación interior, ya que a las bajas conocidas de Nate Reuvers (pie izquierdo) y Nikola Mirotic (aductor izquierdo) se le une para este partido la ausencia de Mo Gueye por unas molestias en el pie derecho, por lo que la convocatoria para el desplazamiento a Milán la han formado los doce jugadores disponibles. Valencia Basket ocupa actualmente la quinta posición en la EuroLeague, con un balance de 6-3.