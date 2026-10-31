Exigente vuelta a la realidad para el Valencia Basket en Andorra

David Torres 31 OCT 2026 - 18:31h.

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ValenciaEl Valencia Basket visita este domingo la pista de un necesitado MoraBanc Andorra con el objetivo de sumar la que sería su tercera victoria seguida en la Liga Endesa y que le permitiría mantenerse en la zona alta de la clasificación.

El conjunto que dirige Xavi Albert, tras haber sufrido dos derrotas en sus primeros tres encuentros ligueros, ha enlazado ahora dos victorias, ante el UCAM Murcia y el Kosner Baskonia, que le han permitido entrar en la zona noble de la tabla y ahora quiere convertir en racha ese buen momento.

Enfrente, el Andorra es décimo quinto pero su balance de 1-4 es el mismo con el que arranca esta nueva jornada el penúltimo clasificado, que sería el segundo equipo que descendería.

Como y dónde ver el Andorra - Valencia Basket

El primer equipo masculino de Valencia Basket cierra una nueva semana triple con su segundo partido consecutivo lejos de casa visitando la pista del MoraBanc Andorra (domingo 1, 18:00h, Pavelló Toni Martí, Movistar+ Baloncesto) en un partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga Endesa. Tras cortar su dinámica positiva con una derrota en los últimos compases en la pista del FC Barcelona en la EuroLeague, el equipo taronja tratará de recuperarse lo mejor posible para intentar mantener abierto su buen momento en competición nacional en una pista en la que pese a que los precedentes están igualados, solo ha podido sacar el triunfo en dos de sus últimas cinco visitas. El equipo taronja mantiene las bajas confirmadas por lesión de Nate Reuvers (pie izquierdo) y Nikola Mirotic (aductor izquierdo), por lo que uno de los jugadores no formativos no se podrá alinear en este encuentro y el escolta Lucas Marí entrará en la convocatoria de este encuentro, pudiendo hacer su estreno oficial en la actual temporada. Valencia Basket ocupa actualmente la cuarta posición en la Liga Endesa, con un balance de 3-2.

El MoraBanc Andorra está en la 15ª posición con un 1-4 en su casillero, aunque ha demostrado su mejor versión en los partidos de casa y hace dos semanas tumbó a un Río Breogán que llegaba invicto al Principado anotando 108 puntos con un 14/28 en triples. Liderados por uno de los pívots más destacados en este inicio de temporada como es Artem Pustovyi, por el jugador que más tiempo pasa en la pista en Liga Endesa, el base James Akinjo (que está repartiendo 10,5 asistencias en los partidos de casa) y con la amenaza exterior de Kuric, Best y el extaronja Robertson, el conjunto andorrano es un rival peligroso para la segunda etapa del tour taronja. Con la ausencia confirmada de Rafa Luz, el MoraBanc Andorra tiene la duda sobre el estado de Leon Radosevic, que durante la semana ha arrastrado un proceso vírico estomacal.