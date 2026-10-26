Redacción ElDesmarque Madrid, 26 OCT 2026 - 10:47h.

El escolta tuvo que abandonar la pista en camilla tras una aparatosa caída y los Thunder quedan pendientes de las pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión

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La victoria de los Oklahoma City Thunder ante Los Angeles Clippers (108-101) quedó en un segundo plano por la grave lesión de Jalen Williams en los últimos minutos del encuentro. El compañero de Aday Mara y escolta de los Thunder tuvo una aparatosa lesión que silenció todo el pabellón y dejó a Shai Gilgeous-Alexander conmocionado.

La lesión de Jalen Williams frente a Los Angeles Clippers

A un minuto y diecisiete segundos del final del encuentro, Jalen Williams atacó el aro en busca de una canasta y recibió una falta de Kris Dunn. Al caer, el escolta apoyó mal la pierna izquierda y la parte inferior de la extremidad se dobló de forma muy aparatosa, lo que provocó una reacción inmediata de preocupación tanto de sus compañeros como del propio jugador. Los servicios médicos acudieron rápidamente para atenderle sobre la pista, cubriendo la zona afectada con toallas y preparando su traslado en camilla. La falta de Dunn fue revisada y terminó siendo señalada como flagrante de tipo uno.

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Esta lesión supone un nuevo contratiempo para un jugador que ya tuvo numerosos problemas físicos importantes durante la pasada campaña. Williams se perdió 49 partidos por diferentes molestias, principalmente musculares, y su ausencia volverá a dejar a los Thunder sin una pieza fundamental de su proyecto. El escolta fue uno de los jugadores más importantes en el equipo que conquistó el anillo de la NBA en 2025.

Shai Gilgeous-Alexander rompe a llorar y promete que Jalen Williams volverá más fuerte

La lesión de 'J Dub' dejó muy tocado a Shai Gilgeous-Alexander. La estrella de los Thunder, que rompió a llorar pocos segundos después de ver el tobillo de su compañero, no pudo contener la emoción durante la entrevista posterior al partido. "Simplemente me siento mal por él. Nada más que eso", reconoció el canadiense. "No tenemos otra elección, es para lo que hemos firmado. Va a ser duro sin un jugador así, pero no se ha ido para siempre. Él volverá mejor que nunca y lo sabemos", afirmó.