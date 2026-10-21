Redacción ElDesmarque Madrid, 21 OCT 2026 - 09:55h.

El pívot español firmó siete puntos en su estreno con los Thunder y protagonizó una espectacular acción defensiva ante 'Wemby'

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Aday Mara difícilmente habría imaginado un estreno así en la NBA. El pívot español, que venía de realizar una gran pretemporada, debutó con los Oklahoma City Thunder ante los San Antonio Spurs y dejó una de las imágenes de la noche: un tapón espectacular a Victor Wembanyama cuando el francés se disponía a finalizar un alley-oop. La jugada no terminó ahí. Mara salió al contraataque y acabó la acción con un mate, en una secuencia que ya ha dado la vuelta al mundo. El zaragozano, elegido en el número 12 del último draft, completó una actuación notable en la victoria de su equipo por 104-116.

El debut de Aday Mara ante los San Antonio Spurs

Mara disputó 11 minutos y 43 segundos en su primer partido oficial en la NBA. En ese tiempo anotó siete puntos, capturó dos rebotes, repartió una asistencia y colocó un tapón. Firmó un tres de cuatro en tiros de campo y dejó buenas sensaciones en ambos lados de la pista. El español entró durante el primer cuarto y tardó poco en sumar sus primeros puntos, después volvería a participar en el tercer periodo, cuando Oklahoma estaba intentando mantener su ventaja frente a los Spurs.

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Aday fue capaz de cumplir en los dos lados de la cancha y sus compañeros le entregaron el balón del partido como recuerdo de su debut, Además, el zaragozano pudo celebrar el cumpleaños de su padre con su madre y él ya que ambos estaban presentes en la grada.

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La secuencia de Aday Mara frente a Victor Wembanyama que ha dado la vuelta al mundo

La jugada más espectacular llegó en el tercer cuarto. Wembanyama recibió un alley-oop de De'Aaron Fox, pero Mara leyó la acción y saltó a tiempo para taponar el intento del francés. El pívot español recuperó la posición, salió corriendo hacia el aro contrario y terminó la secuencia con un mate tras un alley-oop. Después del encuentro, el jugador explicó a Aragón Deporte cómo anticipó el movimiento de 'Wemby'. "Lo he visto tantas veces en la tele que lo ves jugar y más o menos te aprendes cómo él juega. O saltaba ahí antes o, si no, hacía un mate", comentó. "Me he sentido bien jugando y he sentido que he ayudado al equipo, así que contento", señaló.

La noche de Mara supone una gran primera carta de presentación en la mejor liga del mundo. Su protagonismo todavía tendrá que crecer dentro de la rotación de Mark Daigneault, pero este estreno ya ha dejado una jugada que va a ser difícil de olvidar.

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El francés terminó con 12 puntos y 13 rebotes, pero solo convirtió uno de sus 13 lanzamientos a canasta. También sumó seis tapones, aunque Oklahoma logró contenerlo todo el encuentro. Shai Gilgeous-Alexander lideró a los Thunder con 32 puntos y fue decisivo para asegurar el triunfo en San Antonio. El resultado permite así al vigente campeón comenzar la temporada con una victoria ante el equipo que lo eliminó en las finales de la Conferencia Oeste.