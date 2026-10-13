Aday Mara se hace gigante con otra exhibición y la NBA espera ansiosa su duelo contra Wembanyama

Redacción ElDesmarque Madrid, 13 OCT 2026 - 14:08h.

El pívot zaragozano ha caído de pie en los Oklahoma City Thunder

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Aday Mara sigue acumulando argumentos para ilusionar a los aficionados españoles a algo más de una semana de su estreno oficial en la NBA. El pívot zaragozano ha vuelto a firmar una actuación sobresaliente con los Oklahoma City Thunder, esta vez ante los Atlanta Hawks, pese a la derrota de su equipo por 113-110. Con 17 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias y 5 tapones, el maño se ha empeñado en demostrar que su impacto va mucho más allá de su altura. El primer duelo de máxima exigencia será ante Victor Wembanyama y la NBA está ansiosa por ver esa batalla.

La exhibición de Aday Mara ante los Atlanta Hawks

En sus 33 minutos sobre la pista, el español firmó su primer doble-doble de la pretemporada, con una serie de estadísticas que reflejan su capacidad para influir en ambos lados de la cancha. Anotó cuatro de sus nueve lanzamientos de campo y convirtió nueve de los doce tiros libres que intentó, además de capturar diez rebotes y repartir seis asistencias. Sus cinco tapones cerraron una actuación que ha dejado boquiabierta a la prensa estadounidense y a la afición de los Thunder.

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En su debut frente a New Orleans Pelicans sumó doce puntos, nueve rebotes y tres tapones en apenas 18 minutos. Después, contra Milwaukee Bucks, aumentó su producción hasta los 22 puntos, con un impecable diez de diez en tiros de campo. Frente a los Hawks no estucvo tan acertado, pero realizó un encuentro mucho más completo.

Victor Wembanyama, la primera prueba real para Aday Mara

Este nivel del pívot español alimenta ahora la expectación ante su enfrentamiento contra Victor Wembanyama. La NBA ha elegido el Thunder - Spurs para abrir la temporada regular el 21 de octubre y si Aday mantiene su lugar en la rotación, el zaragozano tendrá una primera oportunidad para medirse ante uno de los mejores jugadores interiores de la liga estadounidense.

La comparación resulta inevitable por sus condiciones físicas y su capacidad para influir en los lanzamientos rivales cerca del aro, aunque ambos entienden el baloncesto desde perfiles distintos. Mara está destaca por su lectura del juego, su capacidad para encontrar compañeros y su presencia defensiva, mientras que Wembanyama combina la mejor protección del aro de la liga y una movilidad y amenaza ofensiva nunca antes vista en la NBA. El reto para Aday será trasladar estas buenas sensaciones a los partidos oficiales y adaptarse a una rotación en la que tendrá que ganarse los minutos frente a interiores mucho más consolidados que él, como son Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.