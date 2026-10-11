Los detalles condenan al Valencia Basket en el Palau Blaugrana (89-86)

David Torres 11 OCT 2026 - 21:33h.

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BarcelonaValencia Basket cortó su buena racha con una derrota en la pista del Barça por 89-86 en un partido al que se agarró pese a llegar a perder por trece en el tercer cuarto para morir en la orilla de un choque decidido en los compases finales en el que tuvo tiro para mandar el partido a la prórroga. Los hombres de Xavi Albert se repusieron a los problemas para anotar que le generó la defensa azulgrana en el segundo y el tercer cuarto y encontraron algo de chispa ofensiva en el último para llegar a colocarse a dos, pero no pudieron culminar la remontada. En una tarde de poco acierto exterior para el equipo taronja, un triple de Parra a un minuto del final fue decisivo para la resolución del encuentro a favor del cuadro catalán.

Valencia Basket comenzó dominando el partido desde el ritmo en un buen primer cuarto ofensivo anotando cerca del aro que le permitió construir una ventaja que el Barça borró con un momento de inspiración en el que convirtió tres triples seguidos. La defensa azulgrana no dejó sentirse cómoda a la ofensiva taronja en todo el segundo cuarto, pero Valencia Basket se iba agarrando al partido desde la defensa y las segundas opciones pese a la falta de acierto para irse ganando por la mínima al descanso con un triple de Brooks. Las dificultades para anotar se extendieron también en el inicio de la segunda mitad, lo que el Barça si aprovechó esta vez para construir una desventaja que llegó a ser de hasta trece puntos, pero Valencia Basket mejoró en la recta final del tercer cuarto pese al desacierto para acercarse de nuevo en el marcador. El equipo taronja encontró algo de ritmo ofensivo en el comienzo del último cuarto para recortar y luego fue creciendo atrás para seguir acercándose en el marcador hasta recortar a tres y no poder aprovechar sus oportunidades para empatarlo metidos ya en los últimos tres minutos. En el cara o cruz final, un triple de Parra decantó la balanza de lado local.

El entrenador Xavi Albert comenzó el partido poniendo en pista de inicio el quinteto formado por TJ Shorts, Armoni Brooks, Kameron Taylor, Dylan Osetkowski y Neal Sako. Shorts replicó a la canasta inicial de Balcerowski y Taylor a la de Martin antes de que Neal desde la media distancia pusiera por encima al cuadro taronja por primera vez. Punter metió el primer triple del partido pese a estar bien defendido, pero Shorts primero encontraba el aro y luego le soltaba el alley-oop a Sako para ir cambiando el sentido del marcador en un partido que no se tomaba ningún respiro y que empezó con un ritmo frenético con el 9-10 al llegar a la mitad del primer cuarto. El equipo taronja no metía de fuera, pero conseguía segundas opciones con el rebote ofensivo antes de que Mirotic clavara el primer triple taronja y luego convirtiese desde la media distancia. Moore se inventó una canasta con adicional, Cárdenas devolvió el acierto de Brizuela y Puerto se fue al aro con decisión, y aunque el Barça encontró en este punto la forma de ir devolviendo los golpes para no dejar subir la ventaja visitante, una canasta de Shorts sobre la bocina del cuarto lo paraba en 19-26 tras los primeros diez minutos.

TJ comenzó el segundo acto como acabó el primero, encontrando el aro desde la media distancia, pero tres triples seguidos de Parra, Punter y Martin empataban el marcador a 28 y llevaban a Xavi Albert a parar el partido a siete minutos y medio para el descanso. Pese al parón, el equipo taronja seguía sin encontrar el aro y Robinson alargaba el parcial local antes de que Reuvers en la pintura lo cortase en 11-0. Mirotic trataba de generarse puntos en un momento en el que el equipo taronja parecía peleado con el aro y aunque no anotaba, Valencia Basket cerraba su aro o sacaba segundas opciones para volver a empatarlo con una canasta de Rivero. Los últimos compases de la primera mitad se escurrieron en un intercambio de tiros libres y el segundo triple taronja de trece intentos, obra de Brooks, que mandaba el partido al descanso con 39-40.

El Barça salió mejor tras el intermedio para volver a tomar el mando del partido encontrando los puntos que le costaban mucho conseguir al Valencia Basket para que Xavi Albert usase el tiempo muerto con 49-41 cuando se habían disputado poco menos de tres minutos de segunda mitad. Brooks cazó el rebote ofensivo de su propio fallo para convertir un triple antes de una falta disruptiva pitada a Moore que acabó suponiendo una jugada de cuatro puntos. Martin estiraba la renta local por primera vez por encima de la decena con el 55-44 antes de que Moore metiese las dos primeras canastas de dos del conjunto taronja del tercer cuarto. La energía de Ubal defendía la renta local y además de no encontrar el aro, Valencia Basket se dejaba algunos puntos desde el tiro libre para llegar a verse trece puntos abajo. Rivero y un triple de Puerto activaron un poco la ofensiva valenciana para que Brooks alargase el momento taronja, pero el Barça iba devolviendo los puntos con paciencia. Dos tiros libres de Shorts lo dejaban en 68-60 con diez minutos por jugar.

Shorts asumió el protagonismo ofensivo para encadenar dos canastas pero Punter y Robinson cogieron el guante y se las devolvieron y un triple de Martin colocaba la renta local por encima de la decena antes de un mate y un triple de Reuvers que recortaban a seis. Aunque el Barça se apoyaba en el talento individual de sus jugadores exteriores, un triple de Brooks colocaba el 77-72 a siete minutos para terminar el partido. Nebo y Sako intercambiaron canastas en un momento de mucho desacierto del que nos sacó Moore metiendo una enorme bandeja pese al contacto para recortar a tres antes de un 2+1 de Balcerowski para el 82-76 a tres minutos y medio para acabar. Osetkowski clavó un triple y la defensa taronja generó con recuperaciones dos opciones para empatar el partido que el equipo taronja no aprovechó antes de una falta de tiros señalada a Punter que colocaba el 83-79 a 1:40 para el final. Shorts encontró a Mirotic bajo el aro y Nebo no perdonó desde el tiro libre, como tampoco lo hizo Shorts antes de un triple desde la esquina de Parra para entrar con 88-83 en el último minuto. Mirotic se dejó un tiro libre pero la defensa provocó la pérdida catalana y Taylor aprovechó la jugada de pizarra para anotar solo debajo del aro. Gibson se dejó uno de sus tiros libres, lo que le dio una última opción a Valencia Basket de mandar el partido a la prórroga, pero el triple de Mirotic no entró y el partido terminó con 89-86.