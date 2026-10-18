David Torres 18 OCT 2026 - 19:47h.

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ValenciaValencia Basket sumó la segunda victoria en Liga Endesa al imponerse por 116-93 al UCAM Murcia en un partido que dominó desde el principio con una buena salida y en el cual construyó una buena ventaja en la primera mitad con una gran eficacia ofensiva colectiva. El equipo naranja mantuvo la solidez en el tercer cuarto y aguantó bien el momento de inspiración ofensiva de un rival que buscó el lanzamiento exterior y metió siete triples en los primeros siete minutos del último cuarto para incluso estirar su ventaja antes de que una reacción final de los visitantes parara el marcador en el resultado final.

La crónica

La intensidad que mostró el Valencia Basket, tras una dura jornada doble en la Euroliga, y la buena lectura del equipo de Xavi Albert ante las embocadas tácticas que sle planteó desarmaron este domingo al UCAM Murcia, que acabó arrollado en el Roig Arena y se queda con una sola victoria en su casillero en la Liga Endesa frente a las dos del equipo 'taronja' tras cuatro jornadas.

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El Valencia Basket contó con la inspiración ofensiva de Jasiel Rivero, Armori Brooks, TJ Shorts y Nikola Mirotic pero antes con la intensidad, y algunos puntos más, que le dieron Álvaro Cárdenas, Gonzalo Cortarzar y Neal Sako. Su rival no encontró referentes hasta que, cuando todo estaba perdido, la intensidad de Marcis Steinbergs y el despertar, primero de Dylan Ennis y después de Michael Forrest, le permitieron maquillar el resultado.

El resumen

Ficha técnica:

116.- Valencia Basket (25+33+28+30): TJ Shorts (16), Corbalán (6), Taylor (4), Osetkowski (3), Sako (12) -cinco titular- Cárdenas (12), Brooks (16), Saint-Supéry (6), Puerto (3), Mirotic (15), Rivero (20) y Reuvers (3).

93.- UCAM Murcia (14+22+24+33): Boum (14), Radebaugh (3), Raieste (4), Nakic (-), Cate (4) -cinco titular- Forrest (18), Sant-Ross (3), Falk (7), Pansa (4), Diagné (2), Steinbergs (6) y Ennis (28).

Árbitros: Conde, Araña y Merino. Eliminaron por cinco faltas al local Cárdenas (m.40)

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase regular de la Liga Endesa disputado en el Roig Arena ante 9.104 espectadores.