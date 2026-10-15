El Valencia Basket paga su falta de dureza y concede el triunfo al Maccabi (88-91)

David Torres 15 OCT 2026 - 23:02h.

La lucha permite al Valencia Basket llegar hasta la orilla, pero no ganar

Ejercicio de recuperación para Valencia Basket con la visita del Maccabi Rapyd Tel Aviv

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ValenciaValencia Basket no pudo superar en el Roig Arena a un acertado Maccabi Rapyd Tel Aviv y cayó por 88-91 en un partido al que trató de agarrarse, que llegó equilibrado a los segundos finales y en el que dos triples de un rival que acabó con 14/24 desde detrás del arco decantaron la balanza del lado visitante. Pese a todo, el equipo taronja lo luchó hasta el final y con la presión defensiva forzó tener dos tiros para mandarlo a la prórroga, pero no los convirtió. Tras un inicio de partido en el que pudimos contestar a la eficacia israelí, cuando bajamos ese elevado porcentaje con el que empezó se vio por detrás de un rival que metió trece de los primeros quince tiros que intentó y que abrió una ventaja de once puntos con tres triples consecutivos antes del final del primer cuarto. El conjunto amarillo arrastró ese acierto al inicio del segundo acto, aunque la entrada en pista de Álvaro Cárdenas y especialmente Gonzalo Corbalán muy activo también en el lado ofensivo mejoró la intensidad taronja y con un parcial de 14-2, Valencia Basket le dio la vuelta al marcador antes de irse con una mínima desventaja al descanso. El equipo taronja siguió sufriendo ante un rival que seguía muy acertado en el inicio de la segunda mitad pero se fue agarrando al partido y enganchó un buen momento de intensidad defensiva en el final del tercer acto para un parcial que le permitía conseguir una mínima ventaja a diez minutos para el final. En el momento decisivo, Maccabi volvió a encontrar los triples y construyó una ventaja que Valencia Basket trató de recuperar hasta el final, llegando a tener un triple de Taylor y otro de Brooks que lo hubiesen empatado a pocos segundos del final tras dos recuperaciones de pelota, pero no entraron, y la victoria cayó del lado visitante.

El Valencia Basket paga su falta de dureza y concede el triunfo al Maccabi

El entrenador Xavi Albert comenzó el partido poniendo en pista de inicio el quinteto formado por TJ Shorts, Armoni Brooks, Kameron Taylor, Dylan Osetkowski y Neal Sako. Un triple desde la esquina de Brooks, una bandeja de Shorts y un triple de Osetkowski respondieron a la salida en tromba de Madar, que metió los siete primeros puntos de su equipo. Brooks repitió desde detrás del arco pero dos canastas de Hoard equilibraron el partido al paso por el minuto 4. Reuvers y Theis intercambiaron mates y Hoard colocaba el 13-15 al llegar a la mitad del primer cuarto. Gonzalo Corbalán convirtió el triple y Reuvers culminó con una bandeja una recuperación del argentino, pero el Maccabi Rapyd Tel Aviv seguía atacando con paciencia para anotar en cada viaje y mantenerse por encima. Tres triples seguidos de Clark, Sorkin y Colson ampliaron la renta visitante por encima de la decena antes de que otro triple, obra de Puerto, lo dejase con 23-31 al final del primer cuarto.

El equipo israelí encadenó dos aciertos para poner una nueva máxima ventaja a su favor y aunque Shorts primero convertía y luego habilitaba a Rivero para la canasta, Sorkin metía el sexto triple visitante de nueve intentos para mantener estable la renta israelí. Taylor anotó pisando la línea de tres y Corbalán atacó duro el aro para sacar un 2+1 y aunque la defensa taronja provocaba los errores del rival, faltó acierto para seguir reduciendo la desventaja y se llegó con 33-38 a cinco minutos para el descanso. Otra buena defensa trajo después un triple de Puerto antes de que Brisset cortase el parcial, pero Rivero a tabla y un mate de espaldas de Corbalán mantenían el momento taronja para un 14-2 que equilibraba el choque a tres minutos para el descanso. Lundberg convertía el triple pero Mirotic y Rivero desde el tiro libre culminaban momentáneamente la remontada taronja. Mirotic acertó desde detrás del arco pero Clark se empeñaba en mantener el partido equilibrado y el Maccabi castigó una pérdida con un triple sobre la bocina de Colson para el 48-50 al descanso.

Valencia Basket comenzó acertando en la segunda mitad con Shorts anotando o asistiendo, pero también lo hacía Maccabi apoyándose en Hoard y Brissett para poner el 55-61 al paso por el minuto 23. Una recuperación habilitó a Taylor para el triple y luego el alero taronja asistió a Reuvers con un balón colgado y aunque Clark convirtió otro triple, Mirotic se lo devolvió tras rebote ofensivo. Sorkin apareció en el partido con un 2+1 y una falta disruptiva sobre él se quedó en dos puntos para el 63-69 antes de un triple de Cárdenas. Dos tiros libres de Corbalán, una recuperación que acabó con un aro pasado de Puerto y una canasta tras rebote ofensivo de Brooks lo dejaban en 72-71 con diez minutos por jugar.

Un triple de Brissett volvió a poner por encima a los visitantes y los dos equipos fallaron tiros y costaba anotar en los dos lados, aunque dos acciones individuales de Brooks y Taylor lo mantenían equilibrado. El alero taronja colgó un balón que Neal convirtió en dos puntos, aunque Hoard lo empató a 78 a cinco minutos para acabar. Corbalán anotó tras rebote ofensivo pero Sorkin bajó un balón colgado antes de una bandeja de Cárdenas y un triple de Sorkin para 82-83 a poco más de tres minutos para el final. Mirotic no perdonó el tiro libre de una técnica por flopear y una buena defensa dejó solo a Corbalán, que anotó desde la esquina pisando la línea de tres para que Kattash pidiera el tiempo muerto. Tras el parón, una buena circulación acabó con un triple de Colson. Valencia Basket no consiguió anotar a cinco puntos seguidos de Clark ponían el 85-91 con 31 segundos en el reloj. Tras el tiempo muerto de Xavi, Brooks metió un triple y la presión provocó una pérdida que los árbitros revisaron para acabar dándole una bola extra al Valencia Basket. El triple de Taylor no entró pero la presión taronja provocó otra pérdida en el saque de banda para una nueva opción con 4,2 segundos, pero el triple de Brooks tampoco entró y la victoria fue para el Maccabi por 88-91.