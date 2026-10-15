David Torres Valencia, 15 OCT 2026 - 09:36h.

El Valencia Basket, a reaccionar y levantarse en la Euroliga ante la visita del Maccabi

Valencia Basket deja escapar una renta de 28 puntos y cae en casa ante al Olympiacos (97-102)

Compartir







El Valencia Basket se enfrenta este jueves en el Roig Arena al Maccabi Tel Aviv, en partido correspondiente a la sexta jornada de la Euroliga, y tratará de recomponerse tras perder este martes ante Olympiacos en un encuentro que llegó a ganar de 28 puntos y que finalmente le supuso la primera derrota en la competición.

El Valencia Basket firmó una primera parte en la que siempre estuvo por delante y bajo el acierto de Nikola Mirotic y la dirección del base TJ Shorts llegó a ganar de 25 puntos al descanso. Un triple del exterior Armoni Brooks nada más arrancar el tercer cuarto puso la ventaja en 28 puntos, pero el conjunto griego fue capaz de darle la vuelta al marcador y llevarse la victoria en la prórroga.

PUEDE INTERESARTE Los detalles condenan al Valencia Basket en el Palau Blaugrana (89-86)

¿Cómo y dónde ver el Valencia Basket - Maccabi?

El primer equipo masculino de Valencia Basket repite en el Roig Arena para enfrentarse al Maccabi Rapyd Tel Aviv (jueves 15, 20:30h, Roig Arena, M+ Baloncesto) en un partido correspondiente a la jornada 6 de la EuroLeague en el que intentará pasar página de su derrota del martes y buscar un triunfo que le permitiría mantenerse en la línea de sus mejores inicios en la máxima competición continental. Con la presencia del público en las gradas con un operativo especial de acceso, el equipo taronja contará con el aliento de su afición para recuperarse física y anímicamente para afrontar su tercer partido ante un rival de EuroLeague en un lapso de cinco días. Los precedentes entre estos dos equipos en Valencia están muy igualados, aunque las dos victorias consecutivas en las últimas dos visitas del equipo amarillo han decantado ligeramente la balanza de nuestro lado. Los hombres de Xavi Albert tendrán que ser especialmente cuidadosos con la pelota ante un rival que está entre los que mejor castigan las pérdidas del rival y que es el segundo que mejor porcentaje de tiro de dos puntos tiene en el torneo. La plantilla taronja está disponible al completo para afrontar este partido. Valencia Basket ocupa actualmente la segunda posición en la EuroLeague, con un balance de 4-1.