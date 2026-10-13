Valencia Basket deja escapar una renta de 28 puntos y cae en casa ante al Olympiacos (97-102)

David Torres Valencia, 13 OCT 2026 - 23:29h.

El Valencia Basket y el Roig Arena recibieron con honores al dominicano Montero en su vuelta y este se vengó

El campeón Olympiacos Piraeus, la prueba más dura para el buen inicio europeo del Valencia Basket

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El Valencia Basket perdió ante el Olympiacos (97-102) en el Roig Arena y convirtió la visita del vigente campeón de la Euroliga en un drama. Tras un primer cuarto impresionante (31-17), el equipo de Xavi Albert se marchó al descanso con una ventaja incontestable de 59-34. Nikola Mirotic (11 puntos), Nate Reuvers (9), Kam Taylor (9), Armoni Brooks (8) y TJ Shorts (8) lideraron una primera mitad extraordinaria que dejó contra las cuerdas al equipo griego. Parecía resuelto el choque, pero una segunda parte para el olvido, igualó la contienda. A falta de dos minutos igualaban el choque y en la prórroga sentenciaban el duelo tras remontar 28 puntos.

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El encuentro también estuvo marcado por el regreso de Jean Montero. El dominicano, que abandonó Valencia el pasado verano tras el pago de su cláusula de rescisión, recibió una calurosa ovación de la afición del Roig Arena. Antes del salto inicial, el videomarcador repasó sus dos temporadas como taronja y recordó sus reconocimientos: integrante del mejor quinteto de la Euroliga, mejor jugador emergente de la competición y MVP de la final de la Liga Endesa conquistada por el Valencia Basket.

Un Valencia Basket desatado ante el campeón

El conjunto valenciano afrontaba la quinta jornada europea con el objetivo de prolongar su arranque perfecto. Con cuatro victorias en cuatro partidos, los de Xavi Albert querían superar el mejor inicio de su historia en la competición ante uno de los rivales más exigentes del continente.

Y la respuesta inicial fue incontestable. El Valencia Basket salió decidido a imponer su ritmo, encontró el acierto ofensivo desde el primer momento y desbordó a un Olympiacos que no encontró soluciones para frenar el vendaval local.

Los 31 puntos del primer cuarto marcaron el camino de una primera mitad sobresaliente. La diferencia creció hasta los 25 puntos al descanso, reflejo de la superioridad taronja en ambos lados de la pista.

Olympiakos reacciona y lo empata

El equipo griego, que llegaba con tres victorias y una derrota, se encontró con un Valencia Basket lanzado, capaz de repartir la anotación y castigar cada desajuste defensivo y que ganaba de 28 al inicio del tercer cuarto. Sin embargo, los griegos apretaron los dientes y recortaron distancias tras un tercer cuarto en el que mejoraron ostensiblemente. Aparecieron Montero y Fournier y todo se empezó a acabar para los valencianos.

A diez minutos del final, el 71-59 que figuraba en el electrónico no tranquilizaba a nadie. Un parcial 12-23 de los griegos dio la vuelta a la tortilla que llegó a dominar 83-84 en el último cuarto. De hecho, al último minuto, llegó el duelo empatado a 86. A falta de 25 segundos, Rivero hizo falta a Montero que falló un tiro libre dejó el electrónico en 88-90. TJ Shorts anotó y empató a 90, forzando la prórroga

La prórroga comenzó con un intercambio de golpes en los que los árbitros se inhibieron en algunas acciones y en la que Montero y Fournier fue decisivo. A falta de un minuto, Olympiakos ganaba de cinco a falta de 54 segundos (95-100). Xavi Albert pedía tiempo muerto. TJ Shorts anotaba dos tiros libres, pero no fue suficiente.