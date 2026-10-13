David Torres Valencia, 13 OCT 2026 - 17:34h.

El choque pone frente a frente a los dos mejores ataques y a los dos equipos más valorados de la competición

Los detalles condenan al Valencia Basket en el Palau Blaugrana (89-86)

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El primer equipo masculino de Valencia Basket busca reescribir su historia en la EuroLeague con el reto más complicado para marcar un nuevo mejor arranque de su historia recibiendo al vigente campeón, Olympiacos Piraeus (martes 13, 21:00h, Roig Arena, #Vamos) en un partido correspondiente a la jornada 5 de la máxima competición continental. Tras igualar la semana pasada el 4-0 con el que empezó en su primera participación en este torneo, los hombres de Xavi Albert intentarán superarse a sí mismos en el que será el primero de los tres partidos como local que afrontará el equipo taronja esta semana. Enfrente, el único oponente al que se ha medido en todas sus participaciones en la EuroLeague y el primero que llegará a la decena de visitas en competición continental, un Olympiacos Piraeus que trae en sus filas al primero de los campeones del curso pasado que regresa al Roig Arena, el dominicano Jean Montero. Los precedentes son claramente negativos para el equipo taronja, que ha perdido en ocho de los nueve choques anteriores, aunque la pasada temporada se rompió nuestra particular maldición contra los rojiblancos con el primer triunfo en Valencia ante Olympiacos. El choque pone frente a frente a los dos mejores ataques y a los dos equipos más valorados de la competición, con estilos diferentes pero que hasta ahora se han mostrado igualmente efectivos. La plantilla está disponible al completo para afrontar este partido. Valencia Basket ocupa actualmente la segunda posición en la EuroLeague, con un balance de 4-0.

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El Olympiacos Piraeus viene inmediatamente después en la clasificación, en la tercera plaza, con un balance de 3-1. La semana pasada se impusieron con rotundidad al Anadolu Efes Istanbul por 89-66 y el domingo por la mañana ganaron su partido de la liga griega como locales en un partido en el que pudieron darle descanso a Ward, Dorsey, Joseph, Dunston y Tyrique Jones. El conjunto rojiblanco ha mantenido a la mayor parte del bloque campeón y ha realizado incorporaciones importantes como el citado Jean Montero (que anotó 30 puntos en el partido liguero con un 6/8 en triples), Codi Miller-McIntyre o Mbaye Ndiaye. Con la recuperación de Nikola Milutinov, el conjunto griego cuenta con su plantilla al completo para afrontar este partido.