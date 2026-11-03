LeBron James se lo pasa en grande con los Sixers: baile y un sorbo al vino de un aficionado

Redacción ElDesmarque Madrid, 03 NOV 2026 - 13:38h.

El '23' firmó una buena actuación en el triunfo ante los Bulls y fue protagonista de dos momentos virales que reflejan su buen estado de forma

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LeBron James atraviesa uno de los comienzos de temporada más felices y tranquilos de toda su trayectoria, además uno de los más llamativos por su rápida adaptación a los Philadelphia 76ers, pese al 'traspiés' del otro día. La victoria ante los Chicago Bulls (126-107) ha vuelto a dejar al equipo en lo más alto de la Conferencia Este, con un balance de 7-1. A sus 41 años, el alero está disfrutando de su nuevo rol y lo ha demostrado con dos momentos que se han hecho virales en las redes sociales.

Los Sixers siguen en racha y LeBron James encuentra su nuevo rol

Philadelphia sumó su cuarta victoria consecutiva después de imponerse con autoridad a Chicago. El equipo se mantiene como líder del Este con un registro de siete triunfos y una sola derrota, en un arranque que está superando las expectativas. Ante los Bulls, Tyrese Maxey volvió a liderar el ataque, pero LeBron también firmó una buena actuación: 15 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias y un robo, con un 46% de acierto en tiros de campo.

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El '23' está asumiendo un papel diferente al de otras etapas de su carrera ya que comparte plantilla con varias referencias ofensivas y está aportando desde la dirección, la lectura del juego y el trabajo defensivo. Sus números en este inicio de temporada son de 16,2 puntos, siete rebotes y 7,3 asistencias por encuentro. También suma 2,3 robos y tapones por partido y está manteniendo a los jugadores que defiende en un 28.1% de acierto en tiros, el más bajo de toda la NBA.

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El baile de LeBron James y el vino de un aficionado, protagonistas en las redes

Uno de los momentos más comentados del encuentro llegó después de anotar un 2+1. LeBron lo celebró con un baile en el que movió las caderas, provocando las risas de sus compañeros, especialmente, de Tyrese Maxey. La celebración no ha tardado en circular por X y se ha convertido en uno de los vídeos más compartidos de la noche.

La escena más inesperada se produjo en el tercer cuarto. En una acción en la que perseguía un balón, LeBron perdió el control de su carrera y terminó junto a los aficionados situados detrás de la canasta. Allí chocó con Troy Clemons, un abonado de los Sixers que llevaba un vaso de vino. El jugador se disculpó, cogió el recipiente y se lo acercó a la boca para dar un sorbo antes de regresar a la pista.

El periodista de ESPN Kris Rhim entrevistó después a Clemons, que contó cómo había vivido el momento. "LeBron se acercó y dijo “culpa mía”. Mi bebida se cayó por todos lados, la cogió y básicamente le dio un sorbo. Me la devolvió y se fue de vuelta a la pista", explicó. El aficionado restó importancia a que el vino terminase derramado sobre él y destacó su agradecimiento por la presencia del jugador en Philadelphia. "Me da igual que me derramara encima el vino, estoy agradecido de lo que está haciendo en los Sixers", dijo.

También le preguntaron si pensaba conservar el vaso, como sugerían algunos usuarios en redes sociales. Su respuesta fue clara: "Al final del día, es otro hombre como yo. Es LeBron, pero he tirado el vaso a la basura y acabo de tomarme una bebida fresquita". El propio LeBron explicó después que había probado el vino por curiosidad, tras derramar parte de la bebida al chocar con el aficionado. "Quería comprobar si merecía la pena y qué tal estaba. Estaba bien", comentó entre risas.