Victoria contundente en Andorra para cerrar una semana muy exigente (79-111)

David Torres 01 NOV 2026 - 21:02h.

Brooks fue el máximo anotador

Los segundos finales condenan al Valencia Basket en el Palau (98-94)

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Valencia Basket sumó el triunfo en la siempre complicada pista del MoraBanc Andorra por 79-111 en un partido en el que fue por delante desde el segundo cuarto pero que no pudo romper hasta el tercer cuarto, con dos momentos de inspiración primero de Brooks y luego de Mario Saint-Supery que encarrilaron la cuarta victoria en Liga Endesa. Tras un primer cuarto igualado en el que fue por detrás en el marcador, el equipo taronja tomó el mando del partido con un parcial de 1-11 en el inicio del segundo cuarto y aunque el cuadro local se acercó a dos, otro buen momento impulsado desde la defensa llevó a Valencia Basket a construir una pequeña renta al llegar al descanso. El cuadro local intentó acercarse pero el equipo taronja encontraba en ese momento acierto exterior, especialmente de la mano de un Brooks que anotó trece puntos en el tercer acto con cuatro triples, para mantenerse por delante. Kuric le sostuvo el duelo anotador al escolta taronja pero Valencia Basket se mantuvo sólido para seguir convirtiendo, en este caso con un Mario Saint-Supery que unió a su gran derroche defensivo un momento de inspiración ofensiva en el que anotó doce puntos en menos de cinco minutos para impulsar un parcial de 0-13 y una buena energía defensiva hasta el final que acabó por cerrar el tercer triunfo consecutivo en Liga Endesa.

El entrenador Xavi Albert comenzó el partido poniendo en pista de inicio el quinteto formado por TJ Shorts, Mario Saint-Supéry, Kameron Taylor, Dylan Osetkowski y Neal Sako. Un triple de Dylan abrió el marcador, pero el cuadro taronja no aprovechó algunas opciones para ampliar su renta antes de que Best metiera la primera de los locales. TJ Shorts y Saint-Supery convertían en acciones individuales y Taylor tras rebote ofensivo, lo que unido a una transición culminada por Puerto en labores de cuatro por las ausencias interiores respondían a un rival que se apoyaba en el tamaño de Pustovyi para poner el 10-11 al paso por el minuto 6. Un triple de Robertson colocaba por delante al cuadro local y aunque el MoraBanc Andorra encontraba el aro con sus exteriores, un acierto de Rivero y un 2+1 de Brooks mantenían el partido equilibrado. Lucas Marí hizo su estreno oficial en la temporada con un aro pasado y pese a una bandeja de Puerto en transición, el cuadro local anotaba lo suficiente para llegar al final del primer cuarto con 21-20.

El segundo acto comenzó con un triple de Brooks, Rivero encontró el corte de Taylor para la bandeja y Cárdenas el de Sako para el mate del francés, lo que unido a una canasta en acción individual de Brooks y a una asistencia del escolta taronja para un nuevo mate de Neal suponía un parcial que llevaba a Tabak a usar el tiempo muerto. Pustovyi cortó el parcial en 1-11 y un acierto desde la media distancia de Akinjo llevaba a Xavi Albert a usar el tiempo muerto con 26-31 en el marcador. Shorts y Akinjo intercambiaron acciones individuales y un triple de Best dejaba en dos la ventaja taronja antes de que Shorts encontrase a Rivero bajo el aro y una recuperación acabase con una bandeja de Moore. Puerto devolvió el triple de Iwundu y dos tiros libres de Corbalán y una canasta de Shorts ponían la renta taronja por primera vez en la decena y llevaba al técnico local a gastar su segundo tiempo muerto. Brooks desde el tiro libre ponía una máxima ventaja que cinco puntos seguidos de Robertson lo dejaban en 39-46 al llegar al descanso.

McGriff amplió el parcial local desde el tiro libre para abrir la segunda mitad antes de un triple de Osetkowski y una bandeja de Shorts replicaba a los tiros libres de Pustovyi. El cuadro andorrano cargaba de faltas al Valencia Basket y anotaba desde la línea de personal, pero Taylor clavó un triple desde la esquina y aunque Akinjo se lo devolvió, tres puntos seguidos de Saint-Supery llevaban a Tabak a pedir tiempo muerto al llegar al minuto 23. El equipo andorrano cargaba el juego ofensivo en Pustovyi, que encadenó cuatro puntos antes de un acierto de Taylor desde la media distancia y un triple de Rivero que volvían a estirar un poco la renta valenciana. Aunque Radosevic anotó, otro triple de Brooks fue replicado por un acierto exterior de Kuric para poner el 59-65. Armoni repitió desde detrás del arco por dos veces, la segunda con tiro adicional incluido para encadenar diez puntos que volvían a estirar la renta taronja. Pero Kuric le cogió el guante y también anotó el triple, Moore anotó en carrera y Brooks anotó su cuarto triple del cuarto para poner una nueva máxima ventaja antes de dos tiros libres de Akinjo y un 2+1 de Radosevic para llegar con 68-77 con diez minutos por jugar.

El último cuarto comenzó con un alley-oop bajado por Sako y una canasta desde la media distancia de Taylor, y aunque Pustovyi seguía haciendo daño en la pintura y Akinjo creando para sí mismo o para los demás, un triple y un mate tras recuperación de Saint-Supery protegían la ventaja valenciana y llevaban a Tabak a parar el partido. Pese al parón, Mario siguió con su momento de inspiración ofensiva para diez puntos seguidos con un acierto desde la media distancia y un 2+1 que seguían haciendo crecer la renta valenciana, que se ponía por primera vez en la veintena con un gancho de Sako. Mario convirtió una recuperación en otros dos puntos y Corbalán no perdonó desde el tiro libre para seguir ampliando el parcial hasta un 0-13 al entrar en los últimos cinco minutos del partido. Moore desde el tiro libre puso la anotación por encima de la centena en un quinteto al que volvió Lucas Marí que no levantó el pie del pedal defensivo pese a lo abultada de la diferencia para que el partido acabase con 79-111.