Redacción ElDesmarque Madrid, 29 OCT 2026 - 14:13h.

El '23' de los Sixers se ha hecho viral por tres vídeos del encuentro ante los Indiana Pacers

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LeBron James vivió una noche complicada frente a los Indiana Pacers. El jugador de los Philadelphia 76ers fue protagonista de tres vídeos virales que cuentan con millones de visualizaciones en X. Un lanzamiento fallido durante el calentamiento, un tapón de Jalen Slawson y una acción ante Andrew Nembhard que estuvo a punto de mandarlo al suelo. Una colección de imágenes muy poco habituales para una un jugador de su nivel, que afronta después de dejar Los Angeles Lakers, una nueva etapa en Philadelphia con un papel diferente al que ha desempeñado durante buena parte de su carrera.

Los Sixers ganan y LeBron James acepta su nuevo rol

Philadelphia se llevó el triunfo por 114-109 después de remontar ante unos Pacers que llegaron a dominar por 13 puntos. Tyrese Maxey lideró a los Sixers con 27 puntos, Joel Embiid aportó 21 y Jaylen Brown terminó con 20. Anfernee Simons sumó otros 20 desde el banquillo, mientras que LeBron cerró el encuentro con 13 puntos, cinco rebotes, diez asistencias, un robo y dos tapones.

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Sus números estuvieron lejos de los de sus compañeros en anotación, pero también reflejan la función que ha empezado a asumir en esta plantilla. Con Maxey, Brown y Embiid como principales referencias ofensivas, LeBron ya no necesita monopolizar el balón ni ser la primera opción en cada ataque. A sus 41 años, su capacidad para organizar el juego y encontrar a sus compañeros y su inteligencia defensiva pueden resultar mucho más importantes que sus puntos.

Los tres vídeos virales del partido de LeBron James ante los Indiana Pacers

El primero llegó antes del encuentro, mientras bromeaba con VJ Edgecombe en el calentamiento. LeBron estaba bailando junto a él y al tirar desde la línea de tres puntos su lanzamiento ni siquiera llegó a tocar el aro ya que impactó directamente contra el tablero. El vídeo ya supera las 2,3 millones de visualizaciones en X.

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El segundo fue En una transición ofensiva donde LeBron intentó finalizar cerca del aro y se encontró con Jalen Slawson, que le negó la canasta con un tapón impresionante. La secuencia se ha viralizado rápidamente por las redes sociales y ha alcanzado las cinco millones de visitas. Eso sí, la jugada fue señalada como falta, pero eso no ha impedido que el vídeo se convirtiera en uno de los momentos más comentados del partido.

La tercera y última fue durante un ataque de Indiana. Andrew Nembhard comenzó a botar el balón frente al '23' de los Sixers y cambió de dirección hasta desequilibrarle. La jugada no terminó con una canasta ya que Nembhard lanzó un triple y falló, pero el vídeo ya suma otras 2,2 millones de visualizaciones en X.