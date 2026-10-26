Redacción ElDesmarque Madrid, 26 OCT 2026 - 12:45h.

El equipo angelino ha comenzado la temporada con tres victorias y cero derrotas

La espeluznante lesión de Jalen Williams conmociona a la NBA y acaba con Shai Gilgeous-Alexander entre lágrimas

Compartir







Luka Doncic ha comenzado esta temporada de la NBA dispuesto a dejar claro que Los Angeles Lakers son su equipo. El esloveno firmó una actuación descomunal ante los Utah Jazz, con 52 puntos, ocho rebotes y diez asistencias, para liderar una remontada que permite al equipo angelino mantener su pleno de victorias. Tras la marcha de LeBron James, el ex del Real Madrid ha asumido el mando de la franquicia y ha encontrado en Austin Reaves y Walker Kessler dos socios de primer nivel.

Luka Doncic firma una exhibición de 52 puntos ante Utah Jazz

Los Lakers vencieron por 132-123 a los Jazz después de llegar a perder por 18 puntos durante el segundo cuarto. Utah comenzó mejor y llegó a dominar el marcador con claridad, pero Doncic cambió el partido con su capacidad anotadora y su lectura del juego. El esloveno terminó con 52 puntos, diez asistencias y ocho rebotes, con 17 canastas en 30 intentos y ocho triples convertidos.

PUEDE INTERESARTE Valencia Basket se lleva un partido de poder a poder ante Baskonia (84-75)

Doncic cerró la remontada encadenando dos triples dentro del parcial definitivo que permitió a los angelinos tomar una ventaja de seis puntos a falta de menos de dos minutos. Eso sí, no estuvo solo. Austin Reaves metió 29 puntos y fue el principal apoyo ofensivo del esloveno, mientras que el pívot Walker Kessler, otro de los jugadores que está destinado a ser importante, sumó siete rebotes en su regreso a Utah.

Luka Doncic, entre las leyendas de la NBA

La exhibición ante Utah también dejó varios hitos estadísticos. Doncic se convirtió en el primer jugador de la temporada en alcanzar los 100 puntos acumulados, con 103 en sus tres partidos iniciales. Además, llegó a los 3.000 puntos como jugador de los Lakers en apenas 95 encuentros, el registro más rápido en la historia de la franquicia. También fue el décimo encuentro de su carrera en la NBA con al menos 50 puntos, superando así a Kevin Durant, que acumula nueve, y empatando con Kareem Abdul-Jabbar en el undécimo puesto histórico de la clasificación. Por delante tiene a Allen Iverson, con 11 partidos de 50 puntos.