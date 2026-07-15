El Valencia Basket cumple 40 años: Nacido de un fracaso, hoy es un caso de éxito de Juan Roig

En plena reconstrucción, sigue pendiente de la Euroliga para continuar con su crecimiento

Un hito para siempre: El dato que hace único el título de campeón de Liga del Valencia Basket

Compartir







ValenciaTal día como hoy, hace 40 años, un 15 de julio de 1986, nació el Valencia Basket Club. Desde la Canaleta de Mislata en el primer año hasta el nuevo Roig Arena, pasando por 38 años en la Fonteta y una breve etapa en Llíria mientras la Fonteta era reformada. El Valencia Basket se hace cuarentón y lo hace en la cumbre de su historia, una cima soñada durante décadas que ha llegado acompañada de títulos y otros grandes logros, tanto de su equipo masculino como del más joven conjunto femenino, pero que no está exenta de adversidades, en parte, por esos mismos éxitos.

Un camino que comenzó con el blanco como color característico de la primera equipación durante 14 temporadas, y que siguió con el naranja desde el año 2000 en adelante. Un camino que se comenzó como un club masculino y que en 2014 pasó a ser el de un club global, uniendo el baloncesto masculino y femenino, además de unas categorías de formación y un proyecto 3x3 que años después comenzarían a crecer de la mano de la mayor instalación de baloncesto del continente: L’Alqueria del Basket, que abría sus puertas en 2017.

Cambio de casa

Esta última campaña, el Valencia Basket, después de casi cuarenta años como inquilino de la Fonteta, un pabellón municipal, ha estrenado su nueva casa, el Roig Arena. Se trata de una de las mejores instalaciones de Europa impulsada por su máximo accionista Juan Roig en una parcela propiedad del Ayuntamiento de la ciudad.

Además, el equipo masculino ha conquistado por segunda vez la Liga Endesa y ha disputado por primera vez la Final a Cuatro de la Euroliga. Por su parte, el equipo femenino, que en la primavera de 2025 se estrenó en ese torneo final de la máxima competición europea, había alzado unas semanas antes su cuarto título liguero seguido.

Desde hace nueve años, el club cuenta también con L'Alqueria del Basket, una moderna instalación para su cantera, que he ayudado a pulir a sus mejores proyectos pero que también le ha supuesto una importante fuente de ingresos, un impulso hacia su soñada sosteniblidad.

Pendiente de la Euroliga y sufriendo los éxitos con la desbandada

El club celebra este aniversario mientras mantiene negociaciones con la Euroliga para incorporarse como una nueva franquicia propietaria a la competición, una situación que garantizaría su presencia constante en la máxima competición continental. Otra pata para ser autosuficiente pero, sobre todo, para estar en la élite europea.

Pero ese conjunto de éxitos ha puesto muchos ojos sobre el Valencia Basket. Por ejemplo, en apenas unos meses, dos de sus mejores proyectos, la interior alicantina Awa Fam y el base vallisoletano Sergio de Larrea, han sido elegidos en la primera ronda del 'draft' de la WNBA y de la NBA respectivamente y han dejado el club rumbo a Estados Unidos.

No han sido los únicos. En las últimas semanas y atraídos por suculentas y ambiciosas ofertas, han salido tras abonar el importe de sus cláusulas el técnico Pedro Martínez, los exteriores Brancou Badio y Jean Montero y el interior Jaime Pradilla. Además, jugadoras como Raquel Carrera o Alicia Flórez han pasado a compaginar su presencia en el Valencia con la WBNA. Es parte del precio del éxito.

La historia

El Valencia Basket nació en realidad de un fracaso: el descenso del Valencia CF a Segunda División en la temporada 1985-86. Esa debacle deportiva llevó al club de Mestalla, inmerso en una gran crisis económica, a prescindir de todas sus secciones de otros deportes, incluida la de baloncesto.

Entre abril y julio un grupo de amigos, entre los que ya estaban Juan Roig y su hermano Fernando, se hizo cargo de esa estructura junto con la Asociación de la Prensa Deportiva y creo el Valencia Basket Club, que heredó la plaza en Primera B.

Entre abril y julio un grupo de amigos, entre los que ya estaban Juan Roig y su hermano Fernando, se hizo cargo del club

El ascenso, el descenso y la consagración

Dos años después, llegó el primer hito del club: el ascenso a la ACB. Esa lista incluye ahora, entre otros, la conquista de la Copa del Rey en 1998, su primer título; el de la Copa ULEB en 2003, su primer título europeo; su debut en la Euroliga ese mismo año; y ganar en 2017 por primera vez la Liga Endesa.

El camino no ha estado exento de malos momentos, como el descenso a la Liga EBA en 1995, que llevó a tener que comprar una plaza para regresar a la élite un año después; o el hartazgo de no encontrar un camino estable que llevó en 2009 a los hermanos Roig a poner a la venta sus acciones, un movimiento que nunca realizaron.

El camino no ha estado exento de malos momentos, como el descenso a la Liga EBA en 1995, que llevó a tener que comprar una plaza para regresar a la élite un año después; o el hartazgo de no encontrar un camino estable que llevó en 2009 a los hermanos Roig a poner a la venta sus acciones, un movimiento que nunca realizaron.

Cinco años después, el club no solo había enderezado su rumbo sino que incorporó a las categorías inferiores del extinto Ros Casares. En 2016 el proyecto femenino se profesionalizó por completo y en 2018 empezó a darle al club numerosas alegrías, empezando por el acenso. En 2021 llegaron los primeros títulos, comenzando por la Eurocopa. Después, llegaría la primera Liga, en 2023, en incluso un triplete.

Hacerse un club global también le ha dado al Valencia un incremento de su masa social, un objetivo también buscado. Este curso, ha tenido más de once mil abonados a su equipos masculino y de cuatro mil en el femenino. Otra vela más en su tarta de cuarenta años de este 15 de julio.

Logo especial, camiseta

Una historia que el club honra y cuenta de forma amplia cada año. Esta temporada, Valencia Basket lo celebrará, tras su histórico doblete, con el logotipo especial que el club lucirá como escudo de juego..