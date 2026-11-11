Juan Pérez 11 NOV 2026 - 14:41h.

El acosador advierte con mentiras a las chicas a las que Alberto sigue en redes sociales

Michel Owono, el jugador que recibe mensajes de odio y amenazas al ser confundido con Jesús Owono

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La atleta y actual participante de Supervivientes, Alberto Ávila, enciende todas las alarmas en la escena del deporte español, más concretamente en el olimpismo después de dar a conocer una denuncia desgarradora. El atleta paralímpico ha confirmado que lleva meses viviendo un infierno personal debido a una campaña de intimidación que lo ha roto por completo, una coso que desvela al detalle en una entrevista en Marca y en sus redes sociales.

Los límites morales del anonimato en internet se ceban con el velocista madrileño Alberto Ávila, que vive una pesadilla desde el pasado mes de mayo junto a su círculo más cercano. Los mensajes privados han transformado su día a día hasta el punto de romper la barrera del acoso hasta puntos insospechables, y es que en su confesión habla de que han amenazado directamente la vida de su madre.

Con un mensaje tan duro, el atleta que en su día participó en Supervivientes, lleva a cuestas una historia de superación que ahora tiene un reto inimaginable como es la cicatriz de la intimidad en el acoso digital. Con el caso en manos de las autoridades, que ya están investigando el origen de la intimidación, es el propio Alberto el que deja entrever que el perfil del agresor deja algunas pistas para imaginar que puede ser alguien de su entorno cercano.

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El caso comenzó en el mes de mayo cuando unas cinco chicas le habían comentado al atleta que alguien les había hablado en privado mal de él: "Siempre dejándome a mí como un guarro. Incluso les decía que me había visto traficando con drogas (que obviamente no es verdad), que soy un acosador...", y fue así como comenzó una montaña rusa de desconfianza hasta llegar a contar toda la verdad antes de ponerlo en conocimiento de la justicia. Hasta tal punto que el propio Alberto habla de más de 30 o 40 cuentas creadas solo para intimidarlo y amenazarlo.

En junio el acosador subió el tono diciendo que sabía dónde vivía, y que lo iba a reventar si salía a la calle, a la vez que le amenazó con lo más grave de todo, que iba a asesinar a la madre. Desde ahí el control fue mayor, controlándole incluso cuando salía de fiesta para comprobar que lo tenía vigilado, una obsesión que por fin se convierte en una exposición pública a la espera de desenmascarar al acosador.