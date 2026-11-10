Pikmin 4: Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy, una pequeña gran aventura aun más grande

La encantadora aventura de estrategia de Nintendo da el salto a Switch 2 con resolución 4K y algunas novedades que mejoran la experiencia original

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La pequeña gran aventura de Nintendo, que llegó originalmente a Switch en 2023, nos invitaba a explorar un planeta lleno de objetos cotidianos convertidos en enormes tesoros, criaturas adorables y peligros sorprendentes. Todo ello acompañados por un ejército de diminutos seres vegetales que, bajo nuestras órdenes, podían conseguir auténticas proezas. Ahora, con Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy, Nintendo recupera una de las joyas de su anterior consola para darle una segunda vida en su nuevo hardware.

Y lo cierto es que había ganas de volver a este universo. Pikmin 4 perfeccionó la fórmula de estrategia y exploración de la saga mientras conseguía hacerla más accesible para los recién llegados. Su regreso a Switch 2 incluye una importante mejora de resolución, algunas funciones adicionales y, sobre todo, un nuevo modo de juego que promete mantenernos ocupados durante muchos meses. Sin embargo, esta edición también deja la sensación de que Nintendo podría haber aprovechado bastante más las posibilidades de su nueva consola. Porque, aunque seguimos estando ante un videojuego fantástico, no todas las novedades justifican por sí solas una nueva visita a este pequeño universo.

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Una aventura diminuta que sigue siendo enorme

Antes de entrar en las novedades de esta edición, conviene recordar por qué Pikmin 4 merece tanto la pena. La cuarta entrega de la saga creada por Shigeru Miyamoto nos pone en la piel de un integrante del Cuerpo de Rescate que debe explorar un misterioso planeta para localizar a varios compañeros desaparecidos.

Para conseguirlo contamos con la ayuda de los Pikmin, unas pequeñas criaturas que responden a nuestras órdenes y poseen distintas habilidades dependiendo de su tipo. Los rojos resisten el fuego, los azules pueden desenvolverse en el agua y los amarillos destacan por sus capacidades eléctricas, mientras que otras variedades amplían las posibilidades estratégicas de cada expedición.

La gracia está en aprender a combinar sus talentos para superar obstáculos, combatir enemigos y transportar todo tipo de objetos hasta nuestra base. Y aquí es donde Pikmin 4 demuestra su genialidad. Sus mecánicas son fáciles de entender, pero esconden una profundidad estratégica extraordinaria. Podemos disfrutar explorando tranquilamente sus escenarios o intentar optimizar cada movimiento hasta convertirnos en auténticos maestros de la eficiencia.

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A todo esto se suma Ochin, nuestro inseparable perro espacial, una de las mejores incorporaciones que ha tenido la franquicia. Este adorable compañero puede transportar Pikmin, embestir enemigos y ayudarnos a superar diferentes obstáculos, aportando una nueva dimensión a la exploración.

La campaña original ya ofrecía una cantidad considerable de contenido, incluyendo una aventura adicional protagonizada por Olimar que recuperaba parte del espíritu del primer Pikmin. Y nada de eso ha cambiado en esta edición. Nintendo no ha introducido nuevas zonas, enemigos o tesoros en la historia principal, pero tampoco podemos decir que el juego necesitara más contenido para resultar satisfactorio.

Un pequeño mundo que luce espectacular en 4K

La primera gran novedad de esta edición está en su apartado técnico. Pikmin 4 alcanza ahora una resolución 4K nativa cuando jugamos con Nintendo Switch 2 conectada al televisor, mientras que en modo portátil llega a los 1080p. Y hay que reconocer que el resultado es precioso.

El juego original ya era uno de los más vistosos de Switch, especialmente por la calidad de sus escenarios, la iluminación y el extraordinario nivel de detalle de sus pequeños mundos naturales. Contemplar un jardín desde la perspectiva de los Pikmin, descubrir los rincones de una cocina o atravesar escenarios repletos de vegetación sigue teniendo algo mágico.

Con el incremento de resolución, todos esos elementos ganan definición. Las superficies presentan un aspecto más limpio, los pequeños detalles destacan con mayor claridad y los escenarios transmiten una sensación de profundidad todavía más convincente. La dirección artística continúa haciendo buena parte del trabajo. La combinación de realismo ambiental y personajes de apariencia casi juguetera funciona de maravilla, y la mejora técnica consigue que sus escenarios resulten aún más atractivos.

Sin embargo, hay una decisión que resulta difícil de comprender: el juego continúa funcionando a 30 imágenes por segundo. Nintendo ha apostado por mejorar la resolución sin incrementar la tasa de fotogramas, una elección que puede tener sentido desde el punto de vista de la fidelidad visual, pero que sabe a poco tratándose de una consola considerablemente más potente.

Pero más desconcertante resulta la ausencia de compatibilidad con el modo ratón de los Joy-Con 2. Estamos hablando de un juego de estrategia en el que apuntamos constantemente a diferentes elementos del escenario para dar órdenes a nuestras criaturas. Parece una oportunidad perfecta para aprovechar este sistema de control, especialmente en las situaciones que requieren precisión. Por desgracia, Nintendo ha dejado pasar esa posibilidad.

Ochin ahora también obedece nuestra voz

Otra de las novedades exclusivas de esta versión es la posibilidad de utilizar el micrófono integrado de Switch 2 para dar órdenes directamente a Ochin. Podemos pedirle que cargue contra un enemigo, que se ponga a trabajar o que realice determinadas acciones mediante comandos de voz, una funcionalidad que encaja estupendamente con la personalidad del personaje.

Reconozco que es una de esas ideas que despiertan una sonrisa durante los primeros minutos. Hablarle a nuestro compañero canino y comprobar cómo responde dentro del juego tiene ese encanto tan particular de las ocurrencias de Nintendo. El problema es que su funcionamiento resulta algo irregular. El reconocimiento puede detectar órdenes correctamente, pero también interpretar sonidos involuntarios como comandos, mientras que algunas acciones presentan un pequeño retraso que reduce su utilidad práctica.

Podemos modificar la sensibilidad del micrófono o desactivar completamente esta característica desde las opciones del juego. En definitiva, se trata de un añadido simpático que aporta personalidad a la experiencia, aunque difícilmente sustituirá a los controles tradicionales.

Por otra parte, quienes lleven tiempo sin visitar Pikmin 4 encontrarán novedades procedentes de una actualización gratuita publicada anteriormente, como la cámara de campo, los Pikmin decorados y dos ajustes adicionales de dificultad.

El modo Relajado permite disfrutar de una experiencia más accesible, con enemigos menos agresivos, mientras que el modo Feroz incrementa la dificultad y limita a 60 el número de Pikmin que podemos desplegar simultáneamente.

Academia Dandori: ha llegado la hora de sacar nuestro lado más estratega

La verdadera protagonista de esta edición es la nueva Academia Dandori, un modo independiente que recupera uno de los conceptos fundamentales de la serie: la eficiencia. Para quienes no estén familiarizados con el término, dandori es una palabra japonesa que hace referencia a la planificación y organización de las tareas para conseguir un objetivo de la forma más eficaz posible. Y si existe un videojuego que represente esta filosofía, ese es Pikmin.

Aquí no basta con enviar a nuestras pequeñas criaturas a recoger objetos sin pensar demasiado. Tenemos que estudiar el escenario, distribuir el trabajo, aprovechar las habilidades de cada tipo de Pikmin y anticiparnos a los obstáculos.

La Academia Dandori lleva este concepto a un terreno claramente competitivo. Nuestro objetivo consiste en recuperar la mayor cantidad posible de tesoros dentro de un límite de tiempo, acumulando puntos según los objetos conseguidos y los segundos que nos sobren. La estructura recuerda a los desafíos Dandori del juego original, pero incorpora una progresión propia basada en entrenamientos, exámenes, medallas y clasificaciones. Antes de enfrentarnos a las pruebas oficiales podemos practicar tantas veces como queramos, aprender las particularidades de cada escenario y perfeccionar nuestras estrategias.

Los desafíos se organizan en tres dificultades: Elemental, Avanzado y Graduado. Mientras que las primeras pruebas resultan relativamente asequibles, los niveles superiores exigen dominar prácticamente todas las mecánicas del juego.

72 desafíos repartidos durante todo un año

Nintendo ha preparado un total de 72 pruebas para Academia Dandori, aunque solamente seis están disponibles inicialmente. El resto llegará a razón de seis nuevos desafíos mensuales. La idea parece concebida para fomentar que los jugadores regresen periódicamente al juego y mantengan una relación prolongada con sus retos. Sin embargo, este calendario tiene una consecuencia evidente: el contenido de lanzamiento resulta bastante limitado.

Si somos jugadores experimentados y conseguimos superar las primeras pruebas en pocos días, tendremos que esperar hasta el siguiente mes para descubrir nuevos escenarios. Además, el sistema de exámenes añade otra particularidad. Aunque podemos entrenar durante toda la semana, las pruebas oficiales solamente se celebran de viernes a domingo. Durante ese periodo contamos con un intento puntuable por examen, salvo que utilicemos uno de los pases especiales que permiten repetirlo. Los resultados determinan las medallas obtenidas, nuestra posición en las clasificaciones y los puntos que acumulamos para desbloquear recompensas.

Esta estructura aporta cierta tensión a las pruebas oficiales y consigue que los entrenamientos tengan un propósito claro. Sabemos que tendremos que demostrar todo lo aprendido cuando llegue el fin de semana. También podemos comparar nuestras puntuaciones con las de otros jugadores y amigos, añadiendo un componente competitivo que invita a perfeccionar nuestras estrategias. El problema es que este sistema puede resultar demasiado rígido para quienes prefieren disfrutar de todo el contenido a su propio ritmo.

Personalmente, habría agradecido disponer de una cantidad mayor de desafíos desde el primer día, especialmente porque estamos ante un modo que funciona muy bien cuando nos permite encadenar partidas y experimentar constantemente.

La otra incorporación importante relacionada con las capacidades de Switch 2 es la compatibilidad con GameShare. Gracias a esta funcionalidad podemos compartir partidas de Batallas Dandori con otros jugadores, incluso cuando no disponen de una copia propia del videojuego. La función permite jugar de manera local mediante conexión inalámbrica y también contempla opciones online a través de GameChat, sujetas a los requisitos correspondientes de los servicios de Nintendo.

Conclusiones

Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy nos devuelve a uno de los mundos más encantadores de Nintendo con una presentación visual mejorada y nuevos desafíos que amplían su excelente propuesta estratégica. La resolución 4K beneficia considerablemente a un juego cuya dirección artística ya era magnífica. Volver a explorar sus jardines, organizar a nuestros diminutos compañeros y descubrir nuevas formas de superar los obstáculos sigue siendo una experiencia deliciosa. Y la Academia Dandori es el gran añadido. Sus desafíos consiguen sacar partido de las mejores mecánicas del juego original y ofrecen una excusa perfecta para regresar periódicamente a esta aventura.

Sin embargo, la actualización también evidencia cierta falta de ambición. La ausencia de 60 fps y de controles mediante el modo ratón resulta decepcionante, mientras que la distribución mensual de los nuevos desafíos impide disfrutar desde el principio de todo el potencial de la Academia.

En cualquier caso, hay algo que no ha cambiado: pocas cosas resultan tan satisfactorias como contemplar a un ejército de Pikmin trabajando perfectamente coordinado mientras nuestro querido Ochin vigila que todo salga bien.

Lo mejor:

La aventura original continúa siendo una maravilla de estrategia, exploración y diseño

La resolución 4K realza unos escenarios y una dirección artística preciosos

La Academia Dandori ofrece desafíos adictivos y muy satisfactorios

Lo peor:

Sigue funcionando a 30 fps y desaprovecha el modo ratón de Switch 2

La Academia Dandori arranca con solo seis desafíos

La campaña original apenas recibe novedades jugables