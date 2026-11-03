Stellar Blade Complete Edition para Nintendo Switch 2: EVE también reparte estopa en modo portátil

Shift Up consigue llevar uno de los grandes juegos de acción de PS5 a Nintendo Switch 2 con un resultado técnico sorprendente y algunos sacrificios comprensibles

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Cuando Stellar Blade llegó a PlayStation 5 en 2024, el estudio coreano Shift Up sorprendió con una aventura de acción espectacular, un sistema de combate exigente y una protagonista que no tardó en convertirse en uno de los personajes más reconocibles de los últimos años (polémica incluida por su excesiva sexualización). Ahora, EVE desembarca en Nintendo Switch 2 y lo hace por todo lo alto, con una Complete Edition que reúne prácticamente todo el contenido publicado hasta la fecha.

No vamos a detenernos demasiado en su historia, sus mecánicas o sus virtudes jugables, porque para eso ya tenemos nuestro análisis original de Stellar Blade en PS5, al que os remitimos. Aquí nos interesa descubrir cómo se comporta en la nueva consola de Nintendo y qué sacrificios ha tenido que hacer Shift Up para conseguir que una aventura de semejante calibre pueda acompañarnos a cualquier parte.

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Un port técnicamente sorprendente

Lo primero que llama la atención es lo bien que aguanta el tipo Stellar Blade en Switch 2. El estudio ha recurrido a una combinación bastante ingeniosa de tecnologías: el reescalado NVIDIA DLSS y la generación de fotogramas AMD FSR 3.1, con el objetivo de alcanzar los 60 FPS tanto en modo portátil como conectando la consola al televisor.

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En modo sobremesa, con una salida de imagen a 1080p reescalados, el resultado es especialmente convincente. Las animaciones, los combates y los espectaculares enfrentamientos contra los jefes conservan buena parte de su atractivo original. En portátil, a 720p, aparecen más concesiones, pero sigue siendo impresionante contemplar semejante despliegue técnico en una consola que podemos llevar en la mochila.

Eso sí, hay letra pequeña. Las texturas pierden definición, algunos escenarios muestran cierta borrosidad y los efectos más exigentes provocan caídas de rendimiento. También aparecen artefactos de reconstrucción de imagen, especialmente en el cabello de EVE.

Más delicada resulta la cuestión de la latencia. La generación de fotogramas aporta fluidez visual, pero no mejora necesariamente la respuesta de los controles. Y en un juego donde las esquivas y los parries deben ejecutarse con precisión milimétrica, esto importa bastante. Aqunue la respuesta en general es satisfactoria, a veces hemos sufrido algún retardo perceptible. Afortunadamente, podemos desactivar la generación de fotogramas, asumiendo una tasa de imágenes inferior a cambio de una respuesta más inmediata.

Mucho contenido y los pequeños lujos de Switch 2

Esta Complete Edition incluye las colaboraciones con NieR: Automata y Goddess of Victory: NIKKE, el modo Foto, los desafíos contra jefes, las actualizaciones gratuitas y un generoso catálogo de atuendos y complementos para EVE.

La guinda la pone una colaboración con Bayonetta, que incorpora cuatro nuevos conjuntos inspirados en la bruja de PlatinumGames y su universo. Un crossover que parece hecho a medida de nuestra protagonista, aunque estos atuendos también llegan gratuitamente a PS5 y PC.

Switch 2 también aporta sus propias particularidades: apuntado mediante giroscopio, controles táctiles y por movimiento, compatibilidad con el modo ratón de los Joy-Con 2 y vibración HD Rumble 2. Incluso la interfaz adapta automáticamente su tamaño al pasar del televisor a la pantalla portátil. Y un detalle que agradecerán los coleccionistas: la edición física contiene el juego completo en el cartucho, sin descargas adicionales obligatorias. Algo que ya es raro de ver.

Conclusiones

Stellar Blade Complete Edition es una adaptación ambiciosa y técnicamente muy meritoria. Evidentemente, no alcanza la nitidez ni la estabilidad visual de PS5, pero conserva la espectacularidad de los combates y buena parte de sus virtudes originales. ¿Merece la pena volver a pasar por caja si ya lo tenemos en PlayStation? Dependerá de cuánto valoremos la portabilidad. Para quienes todavía no conozcan las aventuras de EVE, esta edición representa una magnífica puerta de entrada a uno de los juegos de acción más interesantes de los últimos años y que ya ha anunciado secuela.

Lo mejor:

Un port técnicamente notable

Todo el contenido en una edición

Controles adaptados y propios de Switch 2

Lo peor:

Pérdida de nitidez en portátil

Latencia algo acusada

Caídas puntuales y artefactos gráficos