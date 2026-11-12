Conan: The Black Pyramid reúne a los héroes de Robert E. Howard en un RPG de acción y terror cósmico

Gustavo Maeso Madrid, 12 NOV 2026 - 13:06h.

Conan el Bárbaro, Solomon Kane y Dark Agnes protagonizan un nuevo roguelite que llegará a PC en 2027, con combates viscerales, magia oscura y cooperativo online

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¡Por Crom! Conan el Bárbaro vuelve a los videojuegos y lo hace acompañado de algunos de los personajes más emblemáticos del universo literario de Robert E. Howard. Durante la ceremonia de los Golden Joystick Awards se ha presentado Conan: The Black Pyramid, un nuevo RPG de acción con estructura roguelite que promete reunir la espada y brujería más salvaje con los horrores cósmicos que también forman parte de la obra del escritor estadounidense.

El título está siendo desarrollado por el veterano estudio eslovaco Games Farm, bajo el sello editorial Grindstone y con licencia oficial de Heroic Signatures. Su lanzamiento está previsto para 2027 en PC a través de Steam, aunque los jugadores más impacientes ya pueden apuntarse para participar en sus primeras pruebas. La propuesta combina exploración de escenarios cambiantes, combates contundentes, progresión de personajes y un modo cooperativo online para dos jugadores. Todo ello envuelto en una ambientación que pretende recuperar el lado más oscuro y fantástico de las historias originales de Howard.

Conan, Solomon Kane y Dark Agnes, juntos en una pirámide imposible

La historia de Conan: The Black Pyramid parte de una premisa bastante sugerente para los aficionados a la fantasía pulp. Una fuerza desconocida está arrancando a distintos héroes de sus respectivas épocas para reunirlos en el interior de una gigantesca pirámide negra, un laberinto que desafía las leyes del espacio y el tiempo.

Entre los personajes atrapados encontramos al propio Conan, al implacable puritano Solomon Kane y a Dark Agnes, la espadachina creada también por el escritor Robert E. Howard. Tres protagonistas procedentes de universos narrativos diferentes que ahora tendrán que enfrentarse a una amenaza común. En total, el juego contará con cinco héroes jugables, cada uno con sus propias posibilidades de combate. Por el momento, sus responsables no han desvelado la identidad de los otros dos personajes, que esperamos, salgan también de las páginas del escritor estadounidense. Yo apuesto por Red Sonja y Kull de Atlantis.

La pirámide será el eje central de la aventura. Sus estancias y peligros cambiarán con cada incursión, siguiendo la filosofía de los roguelite, de manera que ninguna expedición será exactamente igual a la anterior. Cada nuevo intento permitirá avanzar en el misterio que rodea a este lugar y descubrir quién ha convocado a los héroes y con qué propósito.

Y es que Games Farm quiere recuperar también una faceta de las historias de Conan que no siempre ha tenido tanto protagonismo en sus adaptaciones: el terror cósmico, las criaturas de otros mundos y las fuerzas sobrenaturales capaces de alterar la realidad.

Combates brutales, progresión roguelite y cooperativo para dos jugadores

En el terreno jugable, Conan: The Black Pyramid apuesta por un RPG de acción con enfrentamientos directos y diferentes estilos de lucha. Dependiendo del personaje seleccionado, podremos recurrir a las armas cuerpo a cuerpo, la esgrima, las armas de fuego o la hechicería.

Los combates tendrán, además, un componente especialmente visceral. Durante los enfrentamientos iremos acumulando energía para ejecutar brutales movimientos finales, aunque seremos nosotros quienes decidamos cuándo utilizarlos. Saber reservar estas ejecuciones para los momentos más comprometidos podría ser una parte importante de la estrategia.

La personalización también tendrá bastante peso. Los desarrolladores han anunciado un sistema de construcción de personajes basado en varios elementos, entre ellos los Recuerdos de Guerrero (Warrior Memories), artefactos ancestrales y maestrías de combate (Combat Masteries). Estas herramientas permitirán modificar nuestras habilidades y adaptar cada partida a diferentes estrategias.

Una de las mecánicas más curiosas será la relacionada con los dados que encontraremos durante las expediciones. Podremos gastarlos para conseguir mejores recompensas inmediatamente o guardarlos para situaciones posteriores en las que haya más en juego. Una pequeña decisión de riesgo y recompensa que promete añadir otro ingrediente estratégico a cada incursión.

Y para quienes prefieran enfrentarse a los horrores de la pirámide acompañados, el juego incluirá cooperativo online para dos jugadores, con recompensas y progresión individuales. De esta manera, podremos compartir los combates y la exploración con un amigo sin renunciar al desarrollo de nuestro propio héroe.

En el apartado visual, Games Farm pretende distanciarse de la estética habitual de muchos roguelite y apostar por una presentación más cercana a los RPG de acción tradicionales, con gráficos detallados y una ambientación oscura y contundente.

Un homenaje al universo de Robert E. Howard

Más allá de su propuesta jugable, sus creadores insisten en que quieren ofrecer una adaptación respetuosa con el material original. Peter Nagy, director ejecutivo de Games Farm, ha destacado la importancia de recuperar a un personaje tan legendario como Conan para los videojuegos actuales. "Estamos encantados de devolver a un héroe legendario como Conan al mundo de los videojuegos modernos. Las historias de Robert E. Howard significan mucho para nosotros, igual que para generaciones de lectores, y las estamos abordando con todo el cuidado y respeto que merecen", ha explicado Nagy.

Desde Heroic Signatures, su presidente Marcos Cronander también ha querido poner el acento en los aspectos menos conocidos de este universo, especialmente en la presencia de horrores sobrenaturales, seres ancestrales y magia capaz de deformar la realidad.

Aunque todavía tendremos que esperar hasta 2027 para disfrutar de la versión definitiva, Grindstone y Games Farm ya han abierto las inscripciones para participar en las primeras pruebas del juego a través de su página de Steam. El primer playtest comenzará próximamente, aunque todavía no se ha comunicado una fecha concreta. Los participantes serán seleccionados en distintas oleadas y sus comentarios servirán para orientar el desarrollo del título.

Por ahora, Conan: The Black Pyramid está confirmado únicamente para PC y no se han anunciado versiones para consolas.