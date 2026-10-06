Gustavo Maeso Madrid, 06 OCT 2026 - 18:03h.

Brainfruit Studio anuncia una aventura de pixel art de contar ovejitas con mejoras, maldiciones y un misterio detrás de cada rebaño

Rune Dice, una montaña de dados encarnada en un roguelike dicebuilder

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Cuando pensabas que todo ya se había inventado, viene un estudio independiente y hace un roguelike de contar ovejas. Así es Sheeps, un videojuego que transforma el recuento somnoliento de estos animales en un roguelike de dificultad creciente. Aquí nos tocará mantenernos bien despiertos: las ovejas vuelan, corren que se las pelan y complican una tarea que, sobre el papel, cualquiera debería dominar.

El equipo indie estadounidense Brainfruit Studio ha presentado una propuesta con pixel art, progresión mediante mejoras y una historia que pretende dar sentido a semejante desfile de lana. Su lanzamiento está previsto para 2027 en PC, Mac y dispositivos con SteamOS, y ya podemos añadirlo a nuestra lista de deseados en Steam.

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Contar hasta diez parece fácil… hasta que las ovejas cambian de dirección

La idea central de Sheeps parte de una habilidad tan cotidiana como contar y la enfrenta a un escenario cada vez más caótico. Según explica Garrett Miller, codirector del proyecto, el problema aparece cuando los animales empiezan a volar, a retroceder y a introducir sorpresas que dificultan seguir la cuenta. Cada oleada pondrá a prueba nuestra atención y nuestra capacidad para saber cuántas ovejas han pasado realmente.

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Miller tiene una relación bastante literal con la premisa: pasó su juventud en una granja contando ovejas de verdad. Ahora quiere convertir esa experiencia en un juego accesible que gane profundidad a medida que aumenta el descontrol. Podemos entender la regla de partida en unos segundos; mantener la concentración cuando el rebaño empieza a hacer de las suyas será otra cuestión.

Para sostener esa evolución, Brainfruit incorpora mecánicas de salud, mejoras y maldiciones ocasionales que el propio estudio describe como injustas. Estos elementos conformarán el sistema de progresión de su roguelike, con el que sus responsables aspiran a ofrecer una elevada rejugabilidad.

Una grieta misteriosa y unas 'llamas de negocios'

Sheeps también tendrá una vertiente narrativa. Mientras contamos animales, podremos investigar de dónde salen y quién, o qué, se encuentra detrás de la inquietante grieta por la que aparecen. El estudio promete una historia con peso propio que nos permitirá desentrañar el origen de este extraño fenómeno.

Nos acompañará un reparto de animales creado por el artista Garrett Miller y el guionista Rob Dubbin, ganador de un Emmy y con trabajos en The Colbert Report y The Late Show. Entre ellos encontraremos una araña astuta, un cuervo sarcástico, un camaleón obsesionado con los tintes y una sospechosa cantidad de llamas empresarias dispuestas a ayudarnos. Eso sí, sus servicios tendrán un precio.

Cada personaje contará con sus propias historias, secretos e intereses. Ese componente cómico también se aprecia en la presentación de Dubbin, que codirige el juego: bromea con haber encontrado una solución para mantenernos despiertos gracias a la intensidad de la acción de contar ovejas. El humor forma parte de la propuesta desde su propia premisa.

Cooperativo de sofá y música que acelera con el caos

Podremos jugar en solitario o compartir la experiencia con otra persona mediante cooperativo local. Sheeps incluirá además una selección de minijuegos competitivos. Brainfruit anticipa que las sucesivas oleadas darán pie a discusiones sobre el recuento correcto: ponerse de acuerdo con alguien mientras los animales cambian de dirección puede añadir otra capa de diversión al desconcierto.

La banda sonora corre a cargo del compositor y productor Nick Sylvester, conocido por su trabajo con artistas como Channel Tres y Mø. Su música acompañará la escalada de dificultad con una transición desde las nanas relajantes hasta los breakbeats frenéticos. El sonido también contribuirá a que esa aparente invitación al descanso termine convertida en un ejercicio de concentración.