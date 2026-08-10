1666: Amsterdam ya tiene fecha, su acceso anticipado llegará el 25 de agosto a PC

Gustavo Maeso Madrid, 10 AGO 2026 - 18:00h.

Un nuevo vídeo de gameplay profundiza en la exploración, el combate, el ciclo de día y noche y las habilidades que permitirán dar caza a los misteriosos Originals

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Panache Digital Games ya ha puesto fecha al siguiente gran paso de 1666: Amsterdam. El esperado videojuego de acción y aventura en tercera persona se estrenará en acceso anticipado el próximo 25 de agosto para PC, con lanzamiento simultáneo a través de Steam y Epic Games Store. Después de varios meses presentándonos su universo, sus personajes y las principales mecánicas de juego, el estudio canadiense y Patrice Désilets, creador de los primeros Assassin's Creed, se preparan así para abrir las puertas de su particular Ámsterdam a los jugadores.

Y no hablamos de una ciudad precisamente tranquila. 1666: Amsterdam combina ambientación histórica, fantasía oscura, investigación y elementos sobrenaturales para construir una aventura en la que tendremos que descubrir qué se esconde detrás de determinadas apariencias humanas. Al frente de esta misión encontramos a Noa, una Collector capaz de utilizar brujería, pero no estará sola: Aaron, su compañero felino, contará también con habilidades propias y un papel activo en la resolución de los misterios que plantea el juego.

Un acceso anticipado que comienza el 25 de agosto

El anuncio de la fecha llega acompañado de un nuevo vídeo centrado específicamente en las características jugables de 1666: Amsterdam. Se trata, según Panache Digital Games, de la demostración más profunda realizada hasta ahora de los sistemas sobre los que se construirá la experiencia.

El eje de la aventura será la investigación de los denominados Originals, unas misteriosas entidades que los jugadores deberán localizar a medida que recorren Ámsterdam. El propio estudio resume su propuesta alrededor de una idea muy concreta: investigar durante el día y enfrentarse a los demonios durante la noche. La página oficial define el proyecto como una aventura de acción oscura en tercera persona y fuertemente orientada a la narrativa.

Eso implica que observar el entorno, seguir pistas y comprender qué está ocurriendo será tan importante como desenvolverse en combate. El nuevo material muestra precisamente cómo se combinan estas facetas y permite comprobar de qué manera el juego pretende alejarse de una estructura basada exclusivamente en encadenar enfrentamientos.

El ciclo de día y noche tendrá un peso considerable. Las investigaciones realizadas durante las horas diurnas prepararán el terreno para amenazas que cobrarán una dimensión distinta cuando caiga la noche, conectando las pesquisas con el componente sobrenatural de la aventura.

Noa y Aaron tendrán que trabajar juntos

Uno de los elementos más particulares de 1666: Amsterdam será la relación jugable entre sus dos protagonistas. Noa dispone de habilidades místicas asociadas a su condición de Collector, mientras que Aaron ofrece una perspectiva radicalmente diferente gracias a su naturaleza felina.

El nuevo gameplay enseña cómo ambos personajes podrán aprovechar sus capacidades particulares para acceder a información, descubrir secretos y avanzar en investigaciones que de otro modo quedarían fuera de nuestro alcance. No parece, por tanto, que Aaron vaya a ser un mero acompañante narrativo. Panache quiere convertir sus facultades en una herramienta integrada dentro de la propia estructura del juego.

Nos encontramos así ante un sistema que pretende mezclar investigación, exploración, poderes sobrenaturales y combate dentro de un mismo bucle jugable. La finalidad será descubrir las verdades ocultas tras los Originals y, en última instancia, restablecer el equilibrio del mundo.

El estudio todavía tendrá margen para evolucionar todas estas mecánicas. Precisamente para eso servirá el acceso anticipado: Panache ha explicado que considera que la mejor versión posible de 1666: Amsterdam será aquella que pueda desarrollar contando con los jugadores que decidan participar en esta fase.

El prólogo ya permite entrar en su universo

Quienes quieran comprobar antes del 25 de agosto qué propone el proyecto disponen actualmente de un prólogo gratuito para PC. Esta experiencia dura aproximadamente 30 minutos y sirve como introducción al mundo, los personajes y el misterio central de 1666: Amsterdam.

El prólogo funciona principalmente como presentación narrativa. El verdadero núcleo jugable —investigar, rastrear y enfrentarse a los Originals durante el llamado Esbat— comienza en el juego completo. El prólogo se publicó el 5 de junio de 2026 y está disponible en español de España mediante textos e interfaz.

Su estreno coincidió con la reaparición pública del proyecto durante Summer Game Fest 2026, después de una historia de desarrollo especialmente larga. Desde entonces, Panache ha ido desgranando sus sistemas mientras prepara el salto al acceso anticipado.

Los interesados ya pueden añadir 1666: Amsterdam a su lista de deseados tanto en Steam como en Epic Games Store antes de su lanzamiento del 25 de agosto.

Un proyecto con más de una década de historia

El regreso de 1666: Amsterdam tiene además un significado especial por todo lo que ha sucedido detrás del videojuego. La idea original nació de Patrice Désilets, cofundador y director creativo de Panache Digital Games, conocido por haber desempeñado un papel fundamental en la creación de los primeros Assassin's Creed.

El proyecto comenzó a tomar forma durante la etapa de Désilets en THQ Montreal. Tras la quiebra de THQ y la adquisición del estudio por Ubisoft, los derechos de 1666: Amsterdam quedaron en manos de la compañía francesa. Después de varios años de disputa, Désilets recuperó finalmente los derechos en 2016, obteniendo de nuevo el control creativo y comercial del proyecto.

Panache Digital Games, estudio fundado en Montreal por Désilets y Jean-François Boivin en 2014, acabó centrando primero sus esfuerzos en Ancestors: The Humankind Odyssey, su aventura de supervivencia y evolución humana publicada en 2019. Ese título superó posteriormente los dos millones de copias vendidas, según datos del propio estudio.

Ahora, más de una década después de que comenzara a hablarse de aquel proyecto llamado 1666, podremos comprobar finalmente en profundidad cómo ha evolucionado aquella idea.