Gustavo Maeso Madrid, 03 AGO 2026 - 15:40h.

El juego de supervivencia zombi de The Indie Stone duplica ampliamente su anterior máximo de jugadores gracias a una actualización que amplía el mapa, recupera el multijugador estable y añade cientos de sótanos

Todo lo que llegará con la versión 42 de Project Zomboid

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Project Zomboid lleva tanto tiempo en acceso anticipado que ha visto levantarse y caer imperios mientras sus zombis seguían aporreando ventanas. Sin embargo, el paso de los años no parece haber desgastado al simulador de supervivencia de The Indie Stone. Más bien todo lo contrario: la llegada de la actualización 42.20 ha disparado su popularidad hasta pulverizar su récord histórico de jugadores simultáneos en Steam.

La nueva versión alcanzó el 2 de agosto un máximo de 121.603 supervivientes conectados al mismo tiempo, según los datos registrados por SteamDB. La cifra casi duplica el anterior récord de 65.505 jugadores, establecido en enero de 2022 tras el estreno de la Build 41 y la recuperación de su multijugador.

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El crecimiento no se produjo de una sola vez. Project Zomboid superó primero los 70.000 usuarios, después los 80.000 y terminó atravesando la barrera de los 100.000 durante su primer fin de semana con la versión 42.20. Una escalada que ha dejado rápidamente desactualizadas algunas de las primeras cifras publicadas tras el lanzamiento.

El nuevo dato no procede únicamente de estimaciones externas. Las estadísticas públicas de Steam también recogen ese pico de 121.603 jugadores, con el título situado durante el fin de semana entre los videojuegos más utilizados de toda la plataforma.

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El hito resulta todavía más llamativo si tenemos en cuenta que Project Zomboid llegó al acceso anticipado de Steam en noviembre de 2013 y que su desarrollo comenzó varios años antes. Trece años después, una actualización gratuita ha logrado atraer a más jugadores que cualquier otro momento de su historia.

El enorme contenido de la actualización 42.20

El secreto está en la magnitud de la Build 42, que el pasado 29 de julio abandonó finalmente la rama de pruebas y se convirtió en la versión estable predeterminada. Los jugadores ya no necesitan activar una beta experimental para acceder a sus novedades y, sobre todo, a su modalidad multijugador.

The Indie Stone ha realizado una profunda transformación de Knox Country. La superficie del mapa se ha duplicado con respecto a la Build 41 y ahora suma alrededor de 35.000 casillas. El equipo ha creado 20.000 nuevas, incorporado aproximadamente 1.400 edificios únicos y remodelado por completo Riverside, West Point, Rosewood, Fallas Lake, Muldraugh, Ekron y Dixie.

Cada una de estas poblaciones cuenta ahora con un estilo arquitectónico más reconocible, casas diferenciadas y una distribución más creíble. También se han añadido un nuevo centro penitenciario, un campamento de exploradores, un orfanato abandonado y diferentes instalaciones repartidas por el territorio.

La cifra más marciana de toda la actualización son sus sótanos: la Build 42 incorpora 400 variantes generadas proceduralmente y otras 75 diseñadas a mano. Un estupendo catálogo de lugares oscuros y cerrados en los que probablemente no deberíamos entrar durante un apocalipsis zombi, pero en los que entraremos de todas formas.

Todos estos detalles aparecen recogidos en el extenso repaso oficial de la actualización 42.20 publicado por The Indie Stone.

La actualización también amplía los sistemas de fabricación, construcción, agricultura y supervivencia. Ahora hay animales como vacas y gallinas, ganadería, nuevas opciones para cazar, pescar y colocar trampas, mejoras en el sigilo y hasta la posibilidad de arrastrar cadáveres. La iluminación y la narrativa ambiental también han recibido un importante lavado de cara.

Eso sí, las partidas guardadas de la versión 42.19 no son compatibles con la nueva actualización debido a los cambios realizados en el mapa. Los jugadores que quieran terminar una partida antigua pueden mantener aquella versión utilizando la rama correspondiente de Steam.

Project Zomboid continúa oficialmente en acceso anticipado y todavía tiene por delante novedades tan esperadas como el regreso de los supervivientes controlados por la inteligencia artificial. Pero su nuevo récord demuestra que la espera no ha enfriado a la comunidad. La Build 42.20 ha conseguido algo bastante más difícil que sobrevivir a una horda: convertir un juego con más de una década a sus espaldas en uno de los mayores fenómenos del momento.