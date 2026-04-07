Fallece Yoshihisa Kishimoto, pionero del beat ’em up y creador de Double Dragon

Gustavo Maeso 07 ABR 2026 - 15:42h.

El desarrollador Yoshihisa Kishimoto, creador de Double Dragon o Renegade, ha fallecido a los 64 años

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La industria del videojuego despide a una de sus figuras más influyentes. Yoshihisa Kishimoto, creador de franquicias icónicas como Double Dragon y Kunio-kun —conocida en Occidente como River City—, ha fallecido a los 64 años. La noticia ha sido confirmada por su hijo, Ryūbō Kishimoto, a través de las redes sociales, donde ha compartido mensajes de agradecimiento por el cariño recibido desde todos los rincones del mundo.

“Soy hijo de Yoshihisa Kishimoto. Lamento informarles que mi padre falleció el 4 de febrero de 2026… Espero que sigan disfrutando de sus obras, incluyendo Kunio-kun. Gracias”, escribió su hijo en un primer mensaje. Después añadió un mensaje tras el funeral: “Hoy se celebró el funeral de Yoshihisa Kishimoto. Agradecemos profundamente a todos los fans de Kunio-kun y Double Dragon las numerosas condolencias recibidas. Le hemos transmitido a nuestro padre cada una de las palabras y recuerdos que hemos recibido a través de las redes sociales. Por favor, sigan disfrutando de su obra. Muchas gracias.”.

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Un referente de una época única

Hablar de Yoshihisa Kishimoto es hablar de los cimientos del género beat ’em up. Su carrera comenzó en Data East, donde dio sus primeros pasos trabajando en juegos de laser-disc como Cobra Commnad. Sin embargo, sería en la mítica compañía Technōs Japan donde su talento encontró el terreno ideal para florecer.

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Allí, junto a su equipo, desarrolló algunos de los títulos más influyentes de los años 80 y 90. En 1986, lanzó Nekketsu Kōha Kunio-kun, conocido internacionalmente como Renegade, considerado uno de los precursores del género y que inauguró una prolífica saga conocida como Kuino-kun en Japón y River City en occidente. Este título sentaría las bases de una fórmula que evolucionaría rápidamente con el lanzamiento de Double Dragon, una de las sagas más emblemáticas de la historia del videojuego y que, sobre todo en occidente, se convirtió casi en el sinónimo del género beat'em up.

'Yo contra el barrio' y la cultura popular

El origen creativo de Kishimoto estaba conectado a la influencia del cine de artes marciales, especialmente las películas de Bruce Lee como Operación Dragón, que inspiraron el estilo de combate y la estética de sus primeros títulos. Esa combinación de referencias culturales dio lugar a un enfoque único, donde la acción intensa se mezclaba con personajes carismáticos y escenarios urbanos. Así, Kishimoto no solo creó videojuegos, sino que construyó universos que conectaron emocionalmente con millones de jugadores y calaron en la cultura popular.

Tras años de éxito, Kishimoto decidió abandonar Technōs Japan en 1990 y comenzó a trabajar como desarrollador independiente. Según explicó en su momento, buscaba alejarse de la repetición constante de las mismas franquicias y explorar nuevas ideas creativas. En esta nueva etapa, trabajó de forma independiente bajo el seudónimo “Plophet”. Desde ahí desarrolló proyectos originales y colaboró como consultor en distintos videojuegos, aportando su experiencia a nuevas generaciones de desarrolladores.

Aunque se alejó de las grandes producciones durante un tiempo, Kishimoto nunca dejó de estar vinculado a sus creaciones más icónicas. Su último gran trabajo fue como director de Double Dragon IV en 2017, publicado por Arc System Works tras adquirir los derechos de los juegos de Technōs. Además, participó como asesor en entregas recientes de la saga River City.

Su influencia sigue siendo palpable hoy en día. Muchos títulos modernos del género beat ’em up beben directamente de las mecánicas, el ritmo y la narrativa que Kishimoto ayudó a definir hace décadas. Nos queda su legado. Y en ese terreno, su huella es, sin duda, imborrable.