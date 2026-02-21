Juan Pérez 21 FEB 2026 - 10:28h.

El modo historia es el mejor tutorial, pero te costará unas horas de juego

Mario Tennis Fever: cómo desbloquear todas las raquetas, personajes y pistas

El pasaporte para poder entrar en el competitivo de Mario Tennis Fever es mucho más que superar todas las pruebas del modo historia hasta convertir al cadete en un profesional experto. El desbloqueo de todas las ventajas entre raquetas y personajes es sólo el camino hacia poder perfeccionar el gameplay en todos los aspectos, porque a partir de ahí el entrenamiento es la base de todo entre tips más básicos y consejos para especialistas.

El centro de la pista es tu amigo

Con la mínima experiencia en el mundo del tenis el primer consejo básico es mover siempre al personaje al centro tras cada golpe, porque hay que volver al punto de inicio para tomarle espacio a la pista. Ese es el padrenuestro de la movilidad, la primera regla obligatoria antes de empezar a plantear estrategias y aprender habilidades como el Fever.

Entrena y perfecciona los saques

Es una obviedad pero tanto el modo historia como el entrenamiento valen para perfeccionar el saque al convertir el 'Nice' en el mejor inicio de cada punto. Para ello hay que golpear la bola en el punto más alto para así empezar con ventaja.

El manejo del Fever Counter

La mecánica más importante a controlar en Mario Tennis Fever es el Fever, pero no sólo el propio sino el del enemigo por lo que significa hacer una volea antes del bote para dominar el timing. Además, el control del timing al golpear guarda de los posibles desperfectos la raqueta.

La anticipación a los golpes y la carga

Aunque parece lo más sencillo, el planteamiento de cada punto es fundamental para saber cargar cada golpe para utilizar las estadísticas de velocidad y potencia a la perfección. Esa carga debe empezar justo cuando el rival golpea para así mejorar el siguiente derechazo, por lo que el dominio del medidor de energía (sin sobrecargas), es fundamental.

Explota la dejada y los globos

La experiencia en los niveles más altos del competitivo y de la IA demuestra que el control del espacio es fundamental, sobre todo al explotar la combinación de golpes entre la dejada y los globos. Lo ideal es acercar lo máximo posible al enemigo con la dejada más eficiente posible, para así adelantarte al siguiente golpe con un globo rozando la línea de fondo.

Protege las raquetas lo máximo posible

La gestión de recursos es uno de los planos más interesantes en la estrategia global de Mario Tennis Fever, sobre todo porque el desgaste marca la diferencia. En este título la alternancia de raquetas es fundamental para sacarle ventaja a la potencia de energía, por lo que muchos expertos indican que el número ideal a utilizar es de dos para cada partido. Hay que evitar forzar los bloqueos fallidos, porque destrozan las raquetas con suma facilidad.

Estudia hasta abrazar el meta

Con 30 raquetas diferentes, la primera obligación del jugador pasa por analizar cada uno de los poderes para adivinar si ese próximo ataque va a duplicar el enemigo o a congelar la pista. A partir de ahí la Raqueta Sparky con las esferas metálicas es considerada una de las mejores del juego desde el lanzamiento, porque crea un bloqueo eléctrico capaz de paralizar al oponente. Se usa sobre todo para encerrar al rival en una esquina si se usa bien, por lo que asegura el punto en múltiples ocasiones. La raqueta Empujapum con el push al enemigo y la fantasmal con la invisibilidad para el rival y la pelota, también están entre las más utilizadas del juego.