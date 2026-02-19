Juan Pérez 19 FEB 2026 - 13:24h.

Desde los términos de producción a la fusión musical

Los cinco trucos en Suno AI para crear canciones perfectas en español

La composición musical mediante la IA tiene múltiples vertientes pero ninguna como la de Lyria en Google Gemini, sobre todo por la profundidad del concepto al estar ligado con versiones cortas de 30 segundos. Como sucede en toda creación original con una ayuda artificial de por medio, la colaboración humana con los prompts y la comprensión del medio ayudan, por eso este listado de trucos y consejos es perfecto para utilizar la herramienta a la perfección.

Google Gemini potencia su vertiente creativa con Lyria en el espectro musical, y lo hace de una manera bastante original que necesita de un pequeño apoyo para la perfección. La idea es tan sencilla como subir una foto y que la función reproduzca una canción automática de su esencia, pero con la ayuda de unos prompts se puede convertir en lo que quieras, y la idea está hecha para acompañar virales rápidos en redes sociales, pero toda canción puede ampliarse a cualquier petición.

La primera reacción con Lyria es subir fotos para saber qué canción saca a relucir la IA en diferentes momentos de nuestra vida, pero el apoyo escrito es la clave de todo. Es tan fácil como pedirle que algo suene como un videojuego con estilo ochentero, o que incluya un estilo de música determinado, y a partir de ahí empezar con el trabajo especializado. Las primeras ideas son sencillas, pero para crear algo verdaderamente trabajado, pulido y publicable para acompañar en redes sociales, hay que ir más lejos.

El control del BPM y del fondo de la canción

El ritmo de la canción es fundamental, por eso el manejo del BPM (beats por minuto) es fundamental antes que decirle sencillamente que ralentice una pista. Si Lyria te da algo demasiado rápido que vaya a 128 o más BPM, le puedes pedir un ritmo más bajo con un prompt de 60-80 BPM, lo habitual en un estilo algo más lento, una petición más audaz.

Un ritmo bajo (60 - 80 BPM): es perfecta para algo tranquilo relacionado con una balada o un perfil lofi.

es perfecta para algo tranquilo relacionado con una balada o un perfil lofi. Medio (100 - 120 BPM): el pop y el rock se mueven en este estándar.

el pop y el rock se mueven en este estándar. Alto (128 - 150+ BPM): es el ritmo más frenético habitual para acompañar escenas de deporte o música bailable..

Esta opción también es mucho más sencilla con la densidad, porque es fácil pedirle una canción poco densa para que sea más minimalista, o más densa para que aparezca con muchos instrumentos de fondo.

Si eres músico, aprovecha la clave musical

A veces Lyria puede ser simplemente el ejecutor de varias ideas para poner en marcha una melodía, por lo que el conocimiento de la clave musical como base puede ser perfecto para crear una pieza. En este caso la ayuda pasa por especificar las claves mayores, habituales en entornos positivos porque dejan entrever sonidos alegres mientras que las claves menores sí tienen un ambiente más apagado porque juegan con la tristeza. Como cantante se puede pedir incluso una clave específica para encontrar la adaptación exacta a la tesitura y así cantar por encima.

Estas tres ideas pueden llevar a alguien más especializado a pedir un tema en Sol Mayor, a 120 BPM con baja densidad en cuanto a instrumentos de inicio, para ir a más en los últimos cinco segundos y explotar en el cierre con un estribillo mucho más completo. De hecho, si alguien quiere la música para cantar y complementarlo, lo ideal es pedir una densidad baja (0,2-0,4) para que la voz humana se intercale bien entre los instrumentos.

Ejemplo: "Crea una canción en Sol Mayor a 120 BPM con baja densidad de instrumentos de inicio, pero con un aumento progresivo hacia la alta densidad en el segundo 0:20 para cantar ahí el estribillo."

Utiliza los prompts negativos en Gemini

La mejor solución para definir una idea a veces es utilizar los prompts negativos tras escuchar una versión que no es de tu agrado, por ejemplo para avisar de que no quieres sintetizadores, percusiones pesadas o trompetas en tu versión.

Ejemplo: "Utiliza música regional japonesa" + Negative Prompt: "elimina la percusión, los coros y los sonidos estridentes".

Aprovecha el cruce de lenguajes para crear fusiones rítmicas

Un amigo tiene un equipo a la italiana en Hattrick, y le he pedido a Lyria que cree un himno que combine el del centenario del Arrebato del Sevilla Fútbol Club con ritmos italianos y una voz femenina que cante tanto en castellano como en italiano. La creación es bastante original y no suena a una copia barata cantada por una Laura Pausini digital, es innovadora, original y deja conceptos muy interesantes, por eso las pruebas con conceptos personales son tan ricas en contenido, más aún si tienen un apoyo escrito.

El uso de un lenguaje relativamente fácil y comprensible es perfecto para empezar a trastear. Sólo con eso cambia el concepto por completo para llegar más desde cerca a la prueba final, aunque si quieres algo muy específico tienes que usar todos los poderes que ofrece Gemini.

Crea tu propia letra en Lyria con ciertas reglas

En SUNO este era uno de los mayores quebraderos de cabeza, por eso Lyria tiene tres normas bastante clara si el usuario quiere crear su propia letra. Por eso hay tres pasos claros:

Las comas (,) son pausas cortas con un espacio natural para la continuación de la canción.

Las elipsis (...) son pausas largas, perfectos para generar tensión antes de un cambio drástico en la letra.

Comillas (" ") se utilizan para darle un énfasis especial a esa frase, para que suene como una voz destacada o un pensamiento, algo que también se puede detallar en el prompt.

Utiliza términos de producción para resumir

En toda creación el conocimiento musical ayuda a ser más concisos, por eso esta pequeña biblia puede ayudar en muchas creaciones con sólo añadir un breve sintagma nominal al prompt.

Crisp and Clean : es una opción que limpia la canción para una propuesta moderna donde todo se escucha claramente, algo perfecto para el pop o música de acompañamiento para utilizar luego una voz en off.

: es una opción que limpia la canción para una propuesta moderna donde todo se escucha claramente, algo perfecto para el pop o música de acompañamiento para utilizar luego una voz en off. Lo-fi : un sonido sencillo para ambientes relajados.

: un sonido sencillo para ambientes relajados. Reverb-drenched : un extra para colocarle eco a la pista.

: un extra para colocarle eco a la pista. Wide Stereo Image : un truco para hacer la canción más envolvente.

: un truco para hacer la canción más envolvente. Analog Warmth : replica el sonido de los discos de vinilo con una sutil saturación.

: replica el sonido de los discos de vinilo con una sutil saturación. Distorted : un plus para las guitarras o sintetizadores que funciona muy bien en las versiones de rock.

: un plus para las guitarras o sintetizadores que funciona muy bien en las versiones de rock. Glitchy : una curiosa combinación de distorsiones rítmicas utilizado habitualmente en la electrónica experimental.

: una curiosa combinación de distorsiones rítmicas utilizado habitualmente en la electrónica experimental. Polished : es otro de los indicadores para la música pop, pero para toda canción que suene a proceso final de masterización.

: es otro de los indicadores para la música pop, pero para toda canción que suene a proceso final de masterización. Punchy Drums : le da un plus de protagonismo a la batería dentro de la mezcla.

: le da un plus de protagonismo a la batería dentro de la mezcla. Side-chained Bass : un efecto básico para hacer notar el bajo con el ritmo de la base.

: un efecto básico para hacer notar el bajo con el ritmo de la base. Slow Build-up : una evolución rítmica para empezar sin apenas instrumentos hasta formar algo con muchos al final.

: una evolución rítmica para empezar sin apenas instrumentos hasta formar algo con muchos al final. Drop : obliga a la canción a generar un giro en la energía para cambiar de dinámica.

: obliga a la canción a generar un giro en la energía para cambiar de dinámica. Fade out: una salida a forma de cierre para no acabar en alto, sino en un final más típico de una canción de 3 minutos que de una pista de 30 segundos.

Este es solo un esqueleto para saborear la creación de canciones en Lyria (Google Gemini) con algo más de interés que el simple hecho de darle a un botón, pero la profundidad va con el interés, y Google parece un experto en saciar las necesidades del usuario.