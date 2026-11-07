La Escalada de Ponseti en la Jornada 8: Purdy baja y cambio en la cima en ElDesmarque Quarterback

Redacción ElDesmarque Madrid, 07 NOV 2026 - 12:01h.

Vuelve a la cima un jugador que ya estuvo en el lugar más alto de la escalada esta campaña

Así ha sido el primer entrenamiento de los Atlanta Falcons en Valdebebas antes del NFL Madrid Game

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La NFL ha completado la octava jornada de la temporada y la escalada de Ponseti vuelve a cambiar de arriba abajo. Iker Sagasti y José Antonio Ponseti actualizan su particular clasificación en ElDesmarque Quarterback, con una variación en la cima. La derrota de los Chiefs ha vuelto a pasar factura a Patrick Mahomes, mientras que Caleb Williams y Joe Burrow, la principal estrella del NFL Madrid Game que se celebra este domingo 8 de noviembre a las 15:30, continúan a un gran nivel.

Campamento base

Jordan Love continúa a buen nivel con los Green Bay Packers, mientras que James Cook sigue siendo uno de los grandes socios de Josh Allen en los Buffalo Bills. Trevor Lawrence también se mantiene después de la contundente victoria de los Jaguars por 42-7 ante Indianapolis. En cambio, Bijan Robinson pierde altura tras la derrota de los Falcons frente a Tampa Bay (16-0). Iker Sagasti le lanza un aviso: necesita responder en Madrid para no caerse de la montaña. Matt Stafford, por su parte, entra con fuerza después de que los Rams encadenasen sus dos primeras victorias consecutivas de la temporada.

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Refugio

Patrick Mahomes atraviesa un momento complicado después de encadenar dos derrotas, aunque Sagasti considera que su actuación individual no fue mala ante Denver. Drake Maye se mantiene pese a una segunda parte complicada en Miami, donde los New England Patriots ganaron 24-19. Jaylen Warren también gana reconocimiento tras su gran nivel con los Pittsburgh Steelers, mientras que Joe Burrow da otro paso adelante después de liderar la victoria de Cincinnati en la prórroga ante Tennessee (43-36). Su actuación en Madrid este fin de semana ante los Atlanta Falcons puede impulsarle todavía más.

Ascenso

Jaxon Smith-Njigba sigue siendo, para Sagasti, el mejor receptor de la NFL. Caleb Williams también escala posiciones después de su gran progresión con los Chicago Bears, que sorprendió a Seattle con un contundente 34-17. Jahmyr Gibbs completa el grupo: el corredor de Detroit está firmando una temporada de nivel sobresaliente y, para Sagasti, estaría entre los candidatos al premio al mejor jugador ofensivo del año junto a Smith-Njigba.

Cumbre

Jared Goff continúa entre los mejores quarterbacks de la competición pese a lanzar su primera intercepción de la temporada. Brock Purdy también permanece en la cumbre, aunque desciende al no haber jugado esta jornada.

Cima

Después de que Purdy ocupase esta posición la semana pasada, Josh Allen vuelve a alcanzar la cima de la escalada en esta temporada. Su actuación ante Baltimore, con victoria de los Bills por 36-10, refuerza su candidatura. Para Sagasti, a día de hoy sería el MVP de la NFL.