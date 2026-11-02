Mahomes vuelve a ser mortal y cae en el último segundo ante los Broncos

Juan Pérez 02 NOV 2026 - 02:34h.

El quarterback tuvo una última jugada a cuatro segundos del final para ganar el partido

La Escalada de Ponseti en la Jornada 7: la caída de Mahomes y Walker en ElDesmarque Quarterback

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El recital de Patrick Mahomes en varios momentos del partido entre Kansas City Chiefs y Denver Broncos no le sirvió al quarterback para evitar la segunda derrota consecutiva esta temporada. A pesar de tener controlado el partido hasta el último cuarto, la balanza cambió por completo en un entorno lluvioso para decidir el partidazo de la octava semana de la NFL en el último segundo.

El manejo del partido por parte de los Broncos en el cierre del partido fue inmenso después de ver cómo Mahomes convertía un globo en un touchdown de 73 yardas en la primera parte. Entre el quarterback y el espectacular partido del novato Emmett Johnson, las cosas parecían funcionar para el equipo de Andy Reid...hasta que apareció Bo Nix.

La consistencia del quarterback de los Broncos se desplegó en el último tramo del partido a pesar de sufrir más de lo esperado tras sufrir varios balones desviados, y es que los Chiefs le presionaron muy bien. Aún así no lo sacaron del partido, y el play-action fue a más hasta definir un partido grandilocuente que cambió por completo con las previsiones.

El cierre fue de película. Cuatro segundos para acabar, el ovoide para Mahomes en un cuarto down a una sola yarda de anotar...pero tuvieron que ir cinco yardas más hacia atrás. Era un cambio de dinámica constante mientras se jugaba una partida de ajedrez en los últimos ataques para controlar el tempo del partido y manejar tanto la posesión como la presión en busca de la victoria.

La inconsistencia final de los Chiefs sumado a la épica de los Broncos con una remontada comandada por Bo Nix fue todo lo que pedía un partido como este donde los rookies brillaron. Emmett Johnson hizo un partidazo en los Chiefs tanto como luego lo replicó Jonah Coleman para los Broncos hasta conseguir el liderazgo de la AFC West en el último aliento de la jornada.