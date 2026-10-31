La Escalada de Ponseti en la Jornada 7: la caída de Mahomes y Walker en ElDesmarque Quarterback

Juan Pérez 31 OCT 2026 - 12:11h.

La caída de los Chiefs contra los actuales campeones provoca el bajón

La NFL elige a Jay-Z para el Halftime Show de la Super Bowl 2027, el sucesor de Bad Bunny

Compartir







El proceso hasta elegir al MVP de la temporada regular de la NFL parte de una particular selección para ElDesmarque Quarterback de Iker Sagasti y José Antonio Ponseti. No será ni mucho menos el título oficial, pero sí un viaje en La Escalada de Ponseti que esta semana amplía la polémica del Power Ranking para dejar en lo más alto a un jugador que ha sufrido dos intervenciones y que suma su primera derrota.

Campamento base

La primera parada de la subida incorpora a nuevos escaladores, sobre todo a Matt Stafford. El actual MVP de la NFL aparece por primera vez después del partidazo de los Rams en ataque, y eso puede significar un cambio de ciclo en LA. Kenneth Walker baja bastante tras un mal partido, mientras que Jordan Love, James Cook y Trevor Lawrence se mantienen.

Refugio

Patrick Mahomes es la gran bajada de la semana porque estuvo muy desacertado, de hecho Sagasti cree que ha jugado uno de los peores partidos de su carrera. Junto a él siguen Drake Maye, Bijan Robinson y Joe Burrow, este último en ascenso.

Ascenso

El gran salto repentino de la jornada es la aparición inimaginable de Caleb Williams, que entra automáticamente en el ascenso para hacerse un hueco tras siete jornadas en La Escalada de Ponseti. Smith-Njigba y Jahmyr Gibbs aguantan junto al quarterback.

PUEDE INTERESARTE Mbappé reinventa su celebración para la NFL con la gran estrella del Madrid Game

Cumbre

Los quarterbacks dominan el podio una semana más a pesar de que uno de ellos no ha tocado el césped. Jared Goff es el segundo jugador con más touchdown de pase en la NFL y no lleva ni una intercepción. Junto a él se mantiene, que según Sagasti es el mejor jugador del mundo y está tocando la puerta del MVP a pesar de descansar esta semana.

Cima

Brock Purdy se mantiene en lo más alto a pesar del castañazo de los 49ers, pero está con un asterisco de cara a próximas ssemanas. Sagasti y Ponseti confiesan que "como vuelva a tener dos intercepciones, lo bajamos, pero de momento sigue siendo el mejor jugador de la NFL, y hoy le daríamos el MVP", un respaldo total a una de las estrellas de la liga.