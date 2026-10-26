Una de las defensas más blandas que se recuerdan: los dos zarpazos de los Seattle Seahawks que liquidaron a los Kansas City Chiefs
Golpe de autoridad en Seattle: Dos zarpazos liquidan a los Chiefs
El touchdown con reverso de Kyren Williams: una aceleración endiablada
En una noche donde las defensas marcaron el pulso inicial, los Seattle Seahawks encontraron el camino hacia una contundente victoria frente a los Kansas City Chiefs apoyándose en dos momentos clave que destrozaron los esquemas rivales. Con frialdad quirúrgica y una ejecución perfecta en momentos de máxima presión, los de Seattle sellaron un triunfo dorado apoyados en el juego aéreo y terrestre.
El primer golpe psicológico llegó justo antes del descanso. En una situación comprometida de tercer down, Sam Darnold conectó un milimétrico pase al fondo de las diagonales con Jaxon Smith-Njigba. Pese a la férrea cobertura defensiva y la incertidumbre de la posterior revisión arbitral, el receptor aseguró una acrobática recepción en la esquina de anotación que rompió la igualdad del marcador y encendió a la grada del Lumen Field.
La sentencia definitiva se escribió en el último cuarto, cuando el partido exigía liquidar el reloj. En otra tercera oportunidad crucial dentro de la zona roja de Kansas City, la línea ofensiva de Seattle abrió un auténtico carril central. El corredor Wilson explotó la brecha con potencia y aceleración, recorriendo las yardas restantes sin ser tocado para firmar el touchdown que dejó el marcador en un inalcanzable 20-3 con menos de cuatro minutos por jugar. Dos acciones impecables en situaciones límite que terminaron por apagar cualquier intento de reacción de unos Chiefs maniatados. Puedes ver estos dos zarpazos de los Seahawks a los Chiefs en el vídeo superior.