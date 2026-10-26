Fran Duarte Madrid, 26 OCT 2026 - 09:44h.

Golpe de autoridad en Seattle: Dos zarpazos liquidan a los Chiefs

El touchdown con reverso de Kyren Williams: una aceleración endiablada

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En una noche donde las defensas marcaron el pulso inicial, los Seattle Seahawks encontraron el camino hacia una contundente victoria frente a los Kansas City Chiefs apoyándose en dos momentos clave que destrozaron los esquemas rivales. Con frialdad quirúrgica y una ejecución perfecta en momentos de máxima presión, los de Seattle sellaron un triunfo dorado apoyados en el juego aéreo y terrestre.

El primer golpe psicológico llegó justo antes del descanso. En una situación comprometida de tercer down, Sam Darnold conectó un milimétrico pase al fondo de las diagonales con Jaxon Smith-Njigba. Pese a la férrea cobertura defensiva y la incertidumbre de la posterior revisión arbitral, el receptor aseguró una acrobática recepción en la esquina de anotación que rompió la igualdad del marcador y encendió a la grada del Lumen Field.