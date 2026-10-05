El 10K más rápido de España y Europa agota dorsales cuatro meses antes de su celebración

David Torres Valencia, 05 OCT 2026 - 19:31h.

El 10K Valencia de las 16 salidas ya es el más rápido de Europa y de España

El 10K Valencia vuelve a volar: 16.000 dorsales agotados tres meses antes de la carrera

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El 10K Valencia Ibercaja by Kiprun volverá a reunir a 16.000 corredores el próximo 10 de enero de 2027 tras colgar el cartel de sold out por tercer año consecutivo

El 10K Valencia Ibercaja by Kiprun vuelve a demostrar que en Valencia correr rápido también es cuestión de convocatoria. La prueba ha agotado los 16.000 dorsales disponibles para su edición de 2027 cuando todavía faltan más de tres meses para una carrera que está considerada como el 10K más rápido del mundo por las características de su recorrido, completamente llano y a nivel del mar.

La carrera, que celebrará su 19ª edición el próximo 10 de enero, repite así el sold out de 2025 y 2026. La respuesta de los corredores confirma el enorme atractivo de una cita que combina participación popular y una concentración de atletas de élite capaz de convertir sus calles en un escenario habitual de récords.

Valencia, una fábrica de récords

El circuito valenciano se ha consolidado como uno de los grandes reclamos del 10K. Sus amplias avenidas, el perfil prácticamente plano y las condiciones de la ciudad permiten mantener ritmos altísimos y favorecen que miles de corredores busquen en Valencia su mejor marca personal.

La última edición, celebrada en enero de 2026, fue especialmente significativa. El sueco Andreas Almgren estableció el récord de Europa masculino con 26:45, mientras que la británica Eilish McColgan hizo lo propio en categoría femenina con 30:08.

El nivel de la prueba no se limita a la cabeza de carrera. En la edición de 2026 fueron más de 14.000 los corredores que cruzaron la línea de meta, con centenares de atletas capaces de bajar de los 30 minutos.

16.000 corredores y una responsabilidad creciente

“Agotar inscripciones con mayor antelación que nunca es una satisfacción enorme. Hay mucha pasión detrás, pero sobre todo el buen hacer de una organización que es el motor del mejor 10K del mundo”, explica Álex Aparicio, director de la prueba.

Aparicio destaca además el reto que supone afrontar los tres meses previos a la carrera con el cupo completo: “Nuestro objetivo no será otro que ofrecer a los participantes y a la ciudad la mejor experiencia posible en todos los sentidos”.

El director de la carrera también pone el acento en quienes hacen posible la prueba: “Nosotros también somos corredores, por eso queremos agradecer a todos los inscritos que vuelvan a elegir nuestra carrera para empezar el año corriendo”.

Con 16.000 dorsales vendidos, la organización ya trabaja en una nueva edición que volverá a convertir Valencia en punto de encuentro del running nacional e internacional.

El 5K todavía tiene dorsales

Quienes se hayan quedado fuera del 10K todavía tienen una alternativa para formar parte de la jornada. El 5K Valencia Ibercaja mantiene abiertas sus inscripciones y se disputará también el 10 de enero de 2027, antes de la prueba reina.

La carrera de cinco kilómetros dispone todavía de dorsales dentro de su segundo tramo de precios y cuenta con un límite de 2.500 participantes. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 3 de enero o hasta completar el cupo.

Así, el próximo 10 de enero Valencia volverá a amanecer con miles de corredores en sus calles. El 10K ya tiene los 16.000 dorsales vendidos y la ciudad se prepara para otra edición de una carrera que hace tiempo dejó de ser solo una prueba popular para convertirse también en una de las grandes referencias mundiales del 10K.