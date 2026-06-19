Educación y la FCA exploran nuevas vías de colaboración para impulsar los deportes de motor en la FP canaria

Redacción ElDesmarque 19 JUN 2026 - 13:01h.

Una delegación canaria, encabezada por el viceconsejero de Formación Profesional, Francisco Rodríguez Machado, y el presidente de la Federación Canaria de Automovilismo (FCA), Miguel Ángel Domínguez, conoció en Madrid el modelo formativo del principal centro especializado en esta disciplina en España

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La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Automovilismo (FCA) continúan avanzando en el desarrollo del módulo pionero de motorsport implantado este curso en la Formación Profesional de las islas. Con el objetivo de reforzar esta oferta formativa y abrir nuevas oportunidades de especialización para el alumnado, una delegación isleña, con representantes de ambas instituciones, visitó en Madrid las instalaciones del Motor Sport Institute (MSI), centro de referencia nacional en formación vinculada al deporte del motor.

Encabezada por el viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, Francisco Rodríguez Machado, y por el presidente de la Federación Canaria de Automovilismo, Miguel Ángel Domínguez, la visita responde al interés compartido por seguir adaptando la oferta formativa a las necesidades de un sector con una creciente relevancia económica, tecnológica y profesional tanto en Canarias como a nivel nacional e internacional.

Desde el presente curso 2025/2026, la Formación Profesional ha incorporado en Canarias un módulo específico de motorsport en los ciclos formativos de grado superior de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos de los institutos de educación secundaria (IES) La Orotava-Manuel González Pérez, en el municipio del mismo nombre; IES San Marcos, en Icod de los Vinos, ambos en Tenerife; IES Ana Luisa Benítez, en Las Palmas de Gran Canaria; y el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Virgen de las Nieves, en Santa Cruz de La Palma, en el que han participado más de ochenta estudiantes.

El programa combina contenidos relacionados con la preparación de vehículos de competición, la gestión de equipos y la estrategia deportiva con formación práctica en empresas del sector, dentro del modelo de Formación Profesional Dual. La iniciativa nació fruto de la colaboración entre el área que dirige Poli Suárez y la Federación Canaria de Automovilismo para responder a las necesidades de un ámbito con creciente demanda de profesionales especializados. El módulo cuenta con una carga lectiva de 96 horas anuales distribuidas en tres sesiones semanales.

Durante la visita, la delegación canaria pudo conocer de primera mano el modelo formativo desarrollado por el Motor Sport Institute, acompañada por su fundador, Teo Martín, así como por la directora deportiva de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), Paloma Izquierdo. El recorrido permitió analizar posibles líneas de cooperación para enriquecer la formación que actualmente se desarrolla en los centros educativos canarios y favorecer la incorporación de nuevas herramientas y metodologías vinculadas a la alta competición.

En este sentido, las partes manifestaron su voluntad de avanzar en un convenio de colaboración entre la Viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, la Federación Canaria de Automovilismo y el Motor Sport Institute, que permita la transferencia de conocimiento, experiencias y buenas prácticas hacia el módulo de motorsport implantado en Canarias, contribuyendo a mejorar la especialización del alumnado y la calidad de la oferta formativa vinculada al automovilismo.

Sobre este particular, Francisco Rodríguez Machado, destacó que “la Formación Profesional debe mantenerse conectada con los sectores que generan oportunidades reales de empleo y desarrollo profesional. El automovilismo es una actividad con una importante proyección técnica y tecnológica, y esta colaboración nos permitirá seguir mejorando la preparación de nuestro alumnado”.

Por su parte, Miguel Ángel Domínguez, señaló que “este proyecto nació con la vocación de ofrecer nuevas oportunidades a los jóvenes canarios y de crear una cantera de profesionales cualificados para un sector en constante evolución. Seguiremos trabajando para ampliar horizontes y acercar al alumnado a las mejores experiencias formativas posibles”.

Teo Martín, como representante del MSI, subrayó el potencial de las islas para convertirse en un referente formativo dentro de esta especialidad, al señalar que “Canarias es la comunidad autónoma donde mejor funcionaría un módulo avanzado de motorsport por la cantidad de aficionados que tiene y por los equipos de competición de mucho nivel en los que los alumnos pueden realizar su formación”.

En la misma línea se expresó la directora deportiva de la RFEDA, Paloma Izquierdo, para la que “Canarias es una de las comunidades donde más formación se está desarrollando en el ámbito del motorsport”, poniendo en valor el trabajo que vienen desarrollando conjuntamente la Consejería y la Federación Canaria de Automovilismo.

La visita se enmarca en la estrategia conjunta que mantienen la Consejería y la FCA para consolidar a Canarias como referente en la formación especializada vinculada al deporte del motor, favoreciendo que el alumnado pueda desarrollar su carrera profesional tanto en el ámbito regional como en estructuras nacionales e internacionales y contribuyendo a que las islas no solo sean escenario de grandes competiciones automovilísticas, sino también cantera de profesionales altamente cualificados para el sector.