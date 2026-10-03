Verstappen se lleva una pole en Sepang y Fernando Alonso y Carlos Sainz pasan por primera vez a la Q2 juntos

Redacción ElDesmarque 03 OCT 2026 - 19:47h.

Verstappen y Hamilton saldrán en la primera fila. Los mejores resultados de Fernando Alonso (12º) esta temporada en una clasificación. Carlos Sainz saldrá por detrás del asturiano en la decimotercera posición

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BaréinEl cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), impecable en la calificación, saldrá desde la 'pole' este domingo en el Gran Premio de Baréin, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito de Sepang, en Malasia; donde el siete veces coronado inglés Lewis Hamilton (Ferrari) completa una primera fila de auténtico lujo.

'Mad Max' y Sir Lewis. Nada menos que once títulos en primera fila. El 'hombre récord' de la categoría reina al lado del piloto que lo destronó, hace cinco años. Justo por delante del líder más joven de todos los tiempos; que, salvo auténtica desgracia, se convertirá en el tercer italiano -y el primero desde que lo hiciese por última vez, hace 73 años, Alberto Ascari- en ganar el Mundial.

Fernando Alonso y Carlos Sainz pasan a la Q2

Alonso -en una segunda juventud a los 45 y recién renovado con Aston Martin- y su compañero, el canadiense Lance Stroll, lograron pasar, juntos, por primera vez este año, a la Q2. Instancia en la que ambos quedaron, como era de esperar, eliminados. Al igual que Sainz, que se conformó con el decimotercero este sábado.

"La de hoy ha sido nuestra mejor calificación hasta la fecha en lo que va de temporada. Nos quedamos a aproximadamente un segundo y medio de la cabeza en la Q2, que es lo más cerca que hemos estado en lo que va de año", declaró el piloto asturiano en el circuito donde ha ganado en tres ocasiones y con tres coches distintos. “El coche es el mismo que el de las carreras anteriores y está claro que no tenemos el rendimiento necesario en las rectas. Pero parece que esta pista nos viene mejor”, ha añadido Alonso. “La gestión de los neumáticos será un factor fundamental mañana; así que intentaremos divertirnos y ver qué podemos hacer en carrera”, avisaba al final.

"Ha sido una buena calificación hoy, en la que di algunas de mis mejores vueltas de la temporada, si tenemos en cuenta las limitaciones del coche", declaró este sábado Carlos Sainz. “Conseguí una configuración básica que funcionó bien, lo que me permitió ser preciso y constante en pista, además de ir mejorando en cada vuelta”. “Hoy hemos hecho un buen trabajo, aunque mañana será duro, debido a nuestra escasa carga aerodinámica, lo que complicará la gestión de los neumáticos”, apuntó el piloto madrileño. “Haremos todo lo que podamos para aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente”.