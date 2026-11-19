Juan Pérez 19 NOV 2026 - 09:03h.

El lateral izquierdo recuerda a su abuelo por la oportunidad que nunca tuvo

El Valencia CF se coloca tras la pista de Artem Dovbyk

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La presencia de Raúl Bravo la pasada noche en El Chiringuito en pleno debate sobre la situación del Real Madrid deja abierta una puerta a los imposibles del mundo del fútbol con un traspaso que nunca se dio a pesar del deseo del jugador. El que fuera lateral izquierdo de, Olympiakos, Leeds o Rayo Vallecano pasó la mayor parte de su carrera en la élite y confiesa que le faltó volver a su tierra para vestir al menos una vez la camiseta del Valencia CF.

Raúl Bravo nació en Gandía, y cada vez que tiene la oportunidad levanta la voz para recordar que le habría gustado vestir la camiseta che en algún momento, un deseo de su abuelo que nunca se cumplió. En la charla con Josep Pedrerol y con los tertulianos, el defensa habló claro de haber tenido la oportunidad: "de pequeñito era como mi abuelo del Valencia", pero la situación nunca se dio.

Al intentar encontrar un hueco en su carrera para viajar al Valencia, confiesa que habría sido al dejar el conjunto blanco: "Sí, me gustaría haber jugado en el Valencia después de salir del Real Madrid, por qué no, la verdad es que es mi tierra". Pero los quehaceres del deporte rey lo alejaron hasta llevarlo en ese momento a Grecia porque la oferta del Olympiakos era especialmente buena para su situación.

Desde su llegada al Real Madrid a los 15 años, Raúl Bravo confiesa que su familia se hizo de los merengues porque al final "es tu empresa, y son los que te están apoyando". Y precisamente por pensar en los suyos, decidió salir al fútbol griego porque tenía en mente asegurar su futuro. Le quedaban dos años de contrato, pero le llamó Mijatovic para explicarle que el Olympiakos lo quería y la oferta era mucho mejor.

Explica Raúl Bravo que "en Grecia me ofrecían 4 años de contrato y ganar más. Al final era una decisión más, pensé en quedarme, pero en los últimos años con Capello jugué muy poquito. A ti te plantan cuatro años de contrato, que era un seguro de vida, y pensar que si no lo cojo y me rompo la pierna. Si me dan la garantía de que no me lesiono, me quedo en el Real Madrid seguro". un cambio de vida del que no se arrepiente a pesar de tener en la memoria esa oportunidad perdida de no jugar con el club de su infancia.