David Torres Valencia, 05 NOV 2026 - 15:15h.

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Samu Castillejo ha recordado su etapa en el Valencia CF días después de anunciar su adiós al fútbol con sólo 31 años y ha señalado directamente a Rubén Baraja como uno de los motivos que marcaron su último año en Mestalla. El extremo malagueño, que llegó al club en el verano de 2022 procedente del Milan, ha repasado su experiencia como valencianista desde sus inicios hasta el final, cuando emigró con el Príncipe de Johor.

El futbolista, cuya retirada con solo 31 años ya dejó una historia poco habitual en el fútbol profesional, tuvo un comienzo ilusionante en Valencia. De hecho, reconoce que su primera temporada empezó de la mejor manera, hasta que sufrió una fractura en la mano que le obligó a pasar por el quirófano. "La primera parte de la temporada fue genial hasta que me rompí la mano. Tuve que operarme y volví quince días después porque quería estar. Creo que me condicionó porque estuve jugando mucho tiempo con una férula, no podía caer al suelo y dejé de ser yo en ese sentido", ha explicado en una entrevista en Radio Marca.

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El cambio de Gattuso por Baraja, un punto de inflexión

Sin embargo, el momento más delicado de su relato llegó al hablar de Rubén Baraja. Castillejo reconoce que el cambio en el banquillo, tras la espantada de Gennaro Gattuso, le afectó especialmente. El italiano había sido una figura clave para que terminara fichando por el Valencia CF. "El cambio de entrenador me afectó mucho, yo realmente fui al Valencia por Gattuso, él insistió mucho en mi fichaje", recordó.

El malagueño también desveló que su relación con Baraja se rompió a raíz de un episodio interno del vestuario. Una situación que, según su versión, terminó condicionando su continuidad en el equipo. "Era un momento de dificultad que estábamos pasando, yo venía de un vestuario en el que solucionábamos las cosas hablando tranquilamente con el entrenador. A partir de una pequeña tontería, de cosas que ocurren dentro de un vestuario que puedes estar de acuerdo o no, Baraja cortó totalmente la relación conmigo y al año siguiente él mismo pidió que yo no siguiera y así fue".