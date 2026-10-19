Álvaro Borrego 19 OCT 2026 - 22:01h.

El lateral del Real Madrid le dijo al árbitro que Peque se había "tirado" tanto en la acción con Arda Güler como en el posible penalti

El comentario al oído de Luis García Plaza a Mourinho tras el Real Madrid - Sevilla

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Las escopetas disparando a los pájaros. De esta guisa podría resumirse lo que viene a continuación. Justo en el instante que todo el Sevilla FC reclamaba la expulsión de Arda Güler por su agresión a Peque, jugadores del Real Madrid intentaron desviar la atención del colegiado denunciando malas prácticas del futbolista sevillista. Como leen. Fue Marc Cucurella el protagonista en cuestión. El lateral izquierdo se dirigió al árbitro principal del encuentro para señalar supuestas malas prácticas del mediapunta, diciéndole al árbitro que este se había tirado "tres veces en veinte minutos". Y curiosamente una de las acciones a la que hacía referencia era la de un posible penalti a favor del conjunto nervionense.

Atacaba el Sevilla por banda izquierda cuando Peque Fernández, junto a Robbie Ure, intentaba encontrar su sitio en un posible centro. Su carrera la ve Cucurella, lateral zurdo, que cruza el área para golpear con su hombro al mediapunta del Sevilla, derribándole y, en consecuencia, tirándolo sobre Konaté, que se llega incluso a asustar al sentir el golpe. Ni el árbitro, ni el línea, ni el VAR decidieron que la jugada merecía revisión o castigo y se siguió jugando con total normalidad a pesar de las leves protestas de Peque Fernández, que a pesar de no haber tenido su mejor partido, estuvo en mitad de todos los líos.

Sobre eso hacía referencia Cucurella, señalando que el futbolista sevillista se había tirado. Lo más hilarante de todo es que el jugador del Real Madrid también señalaba que Peque "se había tirado" en esa pugna con Arda Güler, intentando incidir en la decisión final del colegiado. Evidente, como hizo público Luis García Plaza, la posible expulsión del internacional turco es el acto clave, pero en la película del encuentro hubo acciones como la de Cucurella con Peque Fernández que también han dolido mucho... y parecen olvidadas, aunque el lateral diga que el sevillista se tiraba al suelo.

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La versión de LALIGA, responsable de la producción y realización de todos los partidos, enviando después la señal a Movistar o a DAZN, es que ninguna otra cámara captó la acción. Según ha informado este lunes el diario As, citando fuentes del organismo que preside Javier Tebas, “no se escondió ninguna repetición. Hay muchas cámaras, pero hay que ver también que la jugada va por otro lado. En la retransmisión salen las repeticiones de posiciones altas en el estadio”.