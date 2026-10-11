Pablo García, el verdugo del Valencia esta temporada que amenaza con repetir en el Racing-Valencia

David Torres Valencia, 11 OCT 2026 - 13:13h.

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Pablo García vuelve a aparecer en el camino del Valencia CF. Y lo hace con un antecedente que obliga a estar alerta: ya fue verdugo del conjunto valencianista esta temporada. El atacante marcó en Mestalla el gol que dio la victoria al Real Betis y ahora puede volver a cruzarse con el equipo, esta vez defendiendo la camiseta del Racing de Santander y en El Sardinero. Y es que, su caso es curioso. Comenzó LALIGA con el Betis, jugó tres partidos, marcó en Mestalla y salió camino del Racing, con los que ha jugado tres partidos, lleva otro gol y ahora recibe a los de Aguirre con el colmillo afilado.

Verdugo en Mestalla

Su historia con el Valencia apenas acaba de comenzar, pero ya dejó huella. Pablo García saltó al césped en el tramo final del encuentro y necesitó pocos minutos para decidirlo con un gol que silenció Mestalla. Aquella acción forma parte del recuerdo de un partido que dejó demasiados culpables en el Valencia y convirtió al canterano bético en protagonista inesperado del sufrimiento che, todavía en manos de Ron Gourlay y Carlos Corberán.

Después llegaría su polémica salida del Betis. Una operación que dejó una imagen especialmente dura del futbolista y que él mismo se encargó posteriormente de explicar. Pablo García aclaró lo ocurrido en su marcha del conjunto verdiblanco, antes de iniciar una nueva etapa en Santander.

Se sale con la Rojita

Ahora llega al Racing con argumentos renovados para volver a ser una amenaza. Se ha salido con la Selección Española Sub-21, con cinco goles en los dos últimos partidos: un doblete ante San Marino y un hat-trick frente a Rumanía. Una actuación que refuerza su confianza justo antes de regresar a la competición de clubes.

El Valencia se encontrará, por tanto, con un jugador que ya sabe lo que es castigarle y que llega con la confianza por las nubes. Pablo García forma parte de la trayectoria de un futbolista que ha generado mucho interés en los últimos meses y ahora tiene una nueva oportunidad de demostrarlo.

El verdugo puede repetir

El escenario cambia, pero la amenaza es la misma. Ya marcó al Valencia en Mestalla con el Betis y ahora puede volver a hacerlo con el Racing en Santander. Javier Aguirre tendrá que prestar especial atención a un futbolista que llega lanzado después de su exhibición con la Sub 21.

Porque si Pablo García vuelve a marcar, la casualidad empezará a parecer algo más: el verdugo del Valencia puede repetir.