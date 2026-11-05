Alineaciones confirmadas de Celta de Vigo y Union St. Gilloise hoy en Europa League

Alberto Cercós García 05 NOV 2026 - 19:48h.

Claudio Giráldez hace varios cambios para intentar sumar de tres en Europa

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Alineaciones confirmadas en Balaídos. El Celta de Vigo recibe al Union Saint-Gilloise en el encuentro correspondiente a la jornada 4 de la Europa League con la necesidad de dar continuidad a su victoria frente al Celtic en Glasgow y empezar a escalar posiciones en una clasificación que se le había complicado tras las dos primeras derrotas ante Omonia y Juventus. El conjunto de Claudio Giráldez tiene delante una prueba de altura, ya que el cuadro belga todavía no conoce la derrota en la competición, suma siete puntos de nueve posibles y llega instalado en la zona de privilegio de la tabla. Para los gallegos serían tres puntos que permitirían al equipo meterse de lleno en la pelea por los puestos de play-off y acercarse a los ocho primeros.

Once del Celta de Vigo: bajas y novedades

Claudio Giráldez apuesta por un esquema con el cual su equipo se siente cómodo, pero con varios cambios respecto a su último partido en Primera División. Hay nombres que son incuestionables para el técnico gallego, como Radu, Yoel Lago, Javi Rodríguez o Aleix Febas. Pero a ellos, en esta ocasión, hay que añadir las novedades de Hugo Burcio sustituyendo a Ilaix Moriba, a Pablo Durán haciendo lo propio con Ferran Jutglà o a Swedberg por Hugo González.

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El once del Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Aleix Febas, Hugo Burcio, Sergio Carreira; Hugo Álvarez, Pablo Durán, Swedberg.

Once del Union Saint-Gilloise: bajas y novedades

Los belgas, por su parte, buscarán en Balaídos seguir con su imperiosa marcha por Europa. Y es que aún no conocen la derrota en la competición. Pero es más: su única derrota esta temporada data del 11 de agosto ante el Bodo/Glimt, en la previa de la Champions. Con la excepción de Adem Zorgane, el resto es como el once de gala de David Hubert.

El once del Saint-Gilloise: Koffi; Patris, Sylla, Havenaar, Chibani; Zorgane, Van de Perre, Zeneli; Mofokeng, Rodríguez, Guilherme Smith.