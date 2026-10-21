Pepe Jiménez Sevilla, 21 OCT 2026 - 17:19h.

El Betis se quedó con uno menos y perdió su ventaja

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El Feyenoord neerlandés goleó 1-4 al Betis y le endosó su primera derrota en la tercera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones Juvenil tras una espectacular remontada, en un partido en el que el conjunto español jugó en inferioridad desde el minuto 39, ya con 1-1 en el marcador, por la expulsión de su capitán, Iván Corralejo.

El Betis, entrenado por Carlos Geraldo y que afrontaba esta tercera cita en la 'Champions' juvenil después de empatar 0-0 en el campo del Lille francés y de machacar hace una semana, también en casa, al Oporto (5-0), comenzó bien el encuentro, llevó el control del juego y se adelantó a los 28 minutos con un gol del lateral izquierdo Carlos de Roa, asistido por Corralejo.

Cuando peor lo pasaba, el equipo de Róterdam, que sufrió el contratiempo de la lesión a los 5 minutos del punta Zinhagel, sustituido por Haps, reaccionó bien y diez minutos después, en el 38, igualó por medio del centrocampista Ibrahim Falk. Justo después del 1-1 se originó una tangana entre jugadores de ambos bandos y fue expulsado con roja directa Iván Corralejo.

El conjunto neerlandés, que es colíder de la fase liga con un pleno de triunfos (1-2 al Barcelona, 1-0 al Como y ahora 1-4 en el campo del Betis), se encontró más cómodo sobre el césped de la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo en Dos Hermanas (Sevilla) y dio un paso adelante hasta remontar con el doblete de Falk, autor del 1-2 en el tiempo añadido del primer tiempo.

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En la reanudación, y a pesar de los intentos infructuosos del Betis para sobreponerse a una situación delicada por estar con diez y por la intensidad y la pegada del rival, el Feyenoord amplió su renta con el 1-3 marcado en el 51 por el lateral Finn Baks, que sustituyó en el descanso a Slory, y con el 1-4 definitivo del delantero Kelvin Neijenhuis en el 61.

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Las fuerzas se igualaron en el último cuarto de hora con la expulsión del visitante Arman Nahany, que vio dos amarillas en solo 6 minutos, del 68 al 74, pero el marcador ya no se movió al no atinar el Betis en sus intentos de acortar distancias.