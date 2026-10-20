Alineaciones confirmadas de Liverpool y Villarreal hoy, jornada 3 de Champions League

Pepe Jiménez 20 OCT 2026 - 19:47h.

El Villarreal, en busca de su segundo triunfo en Champions League

Andoni Iraola recuerda su etapa con Iñigo Pérez en el Athletic antes del Liverpool-Villarreal: "Desde la academia"

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Un auténtico partidazo. El Liverpool recibe este martes al Villarreal -que ganó al Nápoles la pasada semana- en Anfield en la tercera jornada de la Champions League y la UEFA, a través de sus medios oficiales, ha confirmado las alineaciones con sustituciones, como se esperaba, en ambos equipos.

El conjunto inglés, que ha sumado tres victorias, tres empates y una única derrota en la Premier League, llega a la tercera jornada de la Champions League con seis puntos de seis e intentará conseguir ante los amarillos su tercer triunfo en lo que llevamos de curso en Europa.

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Por su parte, el Villarreal comenzó su andadura perdiendo ante el Dortmund (3-2) y goleando ante el Nápoles (3-1), por lo que actualmente suma tres de seis posibles y sueña con conseguir un triunfo este martes que no solo le otorgue tres puntos, sino también un subidón en cuanto a reputación.

La alineación del Liverpool ante el Villarreal

Para la cita de este martes, Iraola llegaba con varias ausencias confirmadas como son la de Ekitiké, Leoni, Bradley, Szoboszlai y Frimpong, pero el increíble plantel con el que cuenta le permite, a pesar de todo, confeccionar un once de muchas garantías.

En esta, el ex del Rayo forma con Alisson Becker en portería; Araujo, Jacquet, Van Dijk y Tsimikas en defensa; MacAllister, Nyoni y Gavenberch en el medio; y arriba, en ataque, Gakpo, Ngumoha y Koumas.

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La alineación del Villarreal ante el Liverpool

Por su parte, el conjunto de La Cerámica, que empató ante el Elche hace unos días, llega a Liverpool con la única ausencia de Nicolas Pépé, por lo que Íñigo Pérez únicamente debía medir el estado físico de sus jugadores para confeccionar su alineación.

Con ello, el Villarreal parte con Gulacsi en portería; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga y Sergi Cardona en la zaga; Comesaña, Gueye y Saliba por medio; Buchanan, Moleiro y Mikautadze arriba.