Rueda de prensa previa al Roma-Real Madrid de Champions League

Mourinho enfoca su crítica arbitral a "un minuto" concreto del Real Madrid: "Os invito a verlo"

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Aurélien Tchouaméni, jugador del Real Madrid, ha sido el encargado de acompañar este miércoles a José Mourinho en la rueda de prensa previa al partido ante la AS Roma, el primero fuera de casa para el conjunto blanco en la Champions League. El francés ha admitido "frustración" con los árbitros durante los últimos días y ha hablado de las críticas, la falta de un centrocampista creativo o su charla con Mourinho.

Vuelta a la Champions: "Es un partido importante, hemos empezado de la mejor manera contra el Inter y ahora queremos ganar este otro partido contra la Roma y seguir sumando en Champions".

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Enfado general del Real Madrid: "No quiero hablar de este tema, de los árbitros. Intentan hacer el máximo, pero tenemos mucha frustración con sus decisiones. Lo más importante es que ganamos y vamos a mirar adelante".

¿Falta un centrocampista creativo?: "Tengo mi opinión sobre eso. Con los jugadores que tenemos damos todo con las características que tenemos, características distintas. Lo más importante es que seguimos trabajando como equipo y ayudar a ganar partidos".

Cómo está el vestuario: "Lo máximo es el campo. Puedes preguntar a los delanteros la relación que tienen entre ellos, pero en el campo y el día a día tenemos buena relación. Cada jugador intenta ayudar al máximo al equipo. Vamos a dar todo para lograr títulos".

¿Es suficiente contigo y Valverde?: "No voy a hablar de ese tema, lo más importante es el partido de mañana. Puedes preguntar al entrenador o al presidente. Tengo mi opinión, pero no voy a hablar de eso hoy".

El rival, la Roma: "Sabemos que vamos a jugar contra un grande, la Roma. Miro sus partidos mucho, sabemos que va a ser difícil, fuera de casa. Tenemos la calidad para ganar y vamos a intentarlo.

Críticas y falta de fluidez: "Cuando jugamos para el Madrid hay críticas. Lo más importante es seguir con la cabeza fresca, intentar mejorar como equipo. Seguro que podemos hacer las cosas mejor. Trabajamos cada día para mejorar y ganar partidos, pero lo más importante es lo que ganamos a final de temporada. Vamos a luchar para ganar títulos".

El problema de juego y los pitos: "Hay muchas cosas que podemos mejorar. Con balón seguro que no hemos jugado nuestro mejor juego, pero hablamos con el equipo, trabajamos y seguro que vamos a mejorar".

¿Por qué el Madrid hace menos kilómetros?: "Tenemos que correr de manera inteligente. Son estadísticas, a veces demuestran qué tenemos que hacer y a veces no. Seguro que hay partidos que hemos jugado muy bien y no hemos corrido mucho".

Conversación con Mourinho: "Hemos hablado sobre lo que quiere de mí y cómo puedo ayudar. Poco a poco estoy encontrando mi nivel físico. Voy a seguir así".

Qué te pide Mourinho: "Equilibrio, es importante. Con balón, mirar adelante e intentar marcar goles y asistencias. Pero sobre todo equilibrio del equipo".

Quién merece el Balón de Oro: "Mbappé lo merece, ha jugado una temporada increíble. Si no es Kylian, otros franceses como Dembélé u Olise, que lo merecen también".

En qué te ha mejorado Mourinho: "Es tu opinión, seguro que el míster quiere ganar y creo que es lo más importante".