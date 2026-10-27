eldesmarque.com 27 OCT 2026 - 23:55h.

El exfutbolista ha declarado y explicado la situación tras las fotografías

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Un suceso tan extraño como llamativo. Nico Pareja, exjugador del Sevilla, ha acudido este martes a los juzgados de Alcalá de Guadaría como acusado de un presunto delito leve de defraudación de fluido eléctrico, es decir, de contar con una situación irregular de la acometida exterior en su vivienda.

Según ha contado este martes el diario ABC, el procedimiento ha sido tramitado este martes por la plaza número uno de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Guadaíra y es que, siempre según el citado medio, un vecino habría denunciado al exsevillista por una acometida eléctrica exterior de la vivienda.

Tal y como habría explicado el exzaguero a la citada fuente, la acometida habría sido instalada de manera irregular antes de que él adquiriese el inmueble y habría sido descubierta tiempo después de que el exsevillista se instalase en su vivienda, siendo regularizada posteriormente.

En este sentido, la Fiscalía habría solicitado condena de diez meses de multa por un presunto delito leve de "defraudación de fluido eléctrico, tipificación cuyo tope de petición de sanción está fijado en 12 meses como máximo".

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Nico Pareja, mucho más allá de futbolista

El argentino, recordado en el Sánchez-Pizjuán por unas temporadas excelentes bajo el mando de Unai Emery, se marchó a México tras su etapa en Nervión, donde disputó sus últimos encuentros oficiales.

Tras su etapa como futbolista, trabajó como miembro de cuerpo técnico en el Sevilla y, posteriormente, compitió durante un par de años en la Kings League de Gerard Piqué antes de centrar su actividad profesional como comentarista en cadenas como DAZN, donde ha participado en múltiples encuentros de su exequipo.