La Ciudad Deportiva de Huelva acoge este fin de semana una doble cita del calendario andaluz de escalada

eldesmarque.com 06 NOV 2026 - 11:15h.

La instalación deportiva será escenario del Campeonato de Andalucía de Escalada de Velocidad y de la tercera y última prueba de la Copa de Andalucía de Escalada de Dificultad

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La Ciudad Deportiva de Huelva, instalación de titularidad de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, acogerá este sábado y domingo un doble evento deportivo, que reunirá a deportistas de diferentes categorías: el Campeonato de Andalucía de Escalada de Velocidad y la tercera y última prueba de la Copa de Andalucía de Escalada de Dificultad, competición que pondrá el broche al calendario autonómico de esta especialidad en la temporada 2026.

Las citas, organizadas por la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo, junto con el Club Deportivo La Arista, convertirán a Huelva durante el fin de semana en punto de encuentro para los aficionados a estas disciplinas, dos de las principales de la escalada deportiva. El evento cuenta también con el apoyo de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte y la Diputación de Huelva.

La competición de dificultad, que pondrá el broche al calendario de la Copa de Andalucía de esta temporada, se desarrollará a lo largo de las dos jornadas. El sábado por la mañana será el turno de las categorías U9, U11 y U13; por la tarde competirán los participantes de U15 y U17, mientras que el domingo por la mañana lo harán las categorías U19, absoluta, promoción y veterana.

Por su parte, el Campeonato de Andalucía de Escalada de Velocidad se celebrará el sábado por la mañana y contará con las categorías U15, U17, U19 y absoluta, tanto masculinas como femeninas.

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En la prueba de dificultad, los participantes deberán superar vías de escalada diseñadas y equipadas específicamente para la competición, poniendo a prueba su técnica, fuerza, resistencia y capacidad de concentración. En la modalidad de velocidad, el objetivo será completar el recorrido en el menor tiempo posible, en una disciplina en la que la rapidez y la precisión resultan determinantes.

La programación contempla la participación de deportistas desde las categorías de promoción de base hasta las absolutas y veteranas, favoreciendo el desarrollo de la escalada en todas las edades y niveles. En dificultad, las categorías más jóvenes -U9, U11 y U13- realizarán sus ascensiones en modalidad ‘top rope’, mientras que las categorías superiores competirán en formato ‘flash’ y ‘a vista’. Será la última oportunidad para sumar puntos y luchar por los puestos de honor de la clasificación final de la Copa de Andalucía.

Una instalación con proyección deportiva

La competición tendrá como escenario el rocódromo de la instalación deportiva onubense, que se convertirá durante estas dos jornadas en punto de encuentro de la escalada andaluza. Sus instalaciones acogerán las pruebas de dificultad y velocidad, ofreciendo el espacio deportivo para el desarrollo de ambas modalidades y para la disputa de los títulos autonómicos.

La Ciudad Deportiva de Huelva cuenta con un complejo de escalada que ha ido ampliándose para disponer de espacios destinados a las distintas modalidades de esta disciplina: dificultad, velocidad y bloque. Entre sus equipamientos destaca el rocódromo de velocidad, inaugurado en 2019, de quince metros de altura y seis de anchura, así como la zona de dificultad, ampliada hasta alcanzar los 570 metros cuadrados de superficie escalable y dotada de vías de distintos niveles.

También se está construyendo un nuevo rocódromo cubierto de búlder, para escalada en bloque, de 26 metros de longitud y cinco de altura, con zonas diferenciadas de iniciación, perfeccionamiento y alta dificultad, que tiene prevista su finalización antes de que termine el año.

Un conjunto de actuaciones que, junto a las ya existentes, permitirán albergar competiciones oficiales de alto nivel, favorecerá la iniciación y el entrenamiento de los deportistas, y convertirán a la Ciudad Deportiva de Huelva en un centro de escalada ‘outdoor’ e ‘indoor’ referente en Andalucía y en España.