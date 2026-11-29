Coches y Motos 29 NOV 2026 - 18:58h.

La marca alemana tiene un SUV compacto con una excelente relación calidad/precio

Opel convierte al Frontera en un chollo

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El Opel Frontera ha recuperado una denominación histórica para convertirse en uno de los SUV familiares más accesibles de la marca alemana. Su nueva generación utiliza una carrocería de dimensiones compactas, un habitáculo espacioso y diferentes alternativas mecánicas electrificadas. Entre ellas destaca el Frontera Hybrid de 110 CV, que combina un motor de gasolina con tecnología de 48 voltios y una transmisión automática de doble embrague.

Uno de sus principales argumentos comerciales está en la financiación anunciada por Opel, que permite acceder a la versión GS Hybrid desde 179 euros mensuales. Sin embargo, esta cantidad no representa el coste completo del automóvil, ya que la oferta incorpora una entrada inicial y un pago final importante. Conviene revisar las condiciones antes de compararla con las promociones de modelos como el Dacia Duster, el Citroën C3 Aircross o el MG ZS.

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Un SUV familiar de 4,39 metros

El Opel Frontera mide aproximadamente 4,39 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora el característico Opel Vizor, acompañado por unos faros estilizados y una firma luminosa moderna. De perfil destacan una línea de techo elevada, unos pasos de rueda marcados y unas superficies relativamente rectas que contribuyen a mejorar el aprovechamiento del espacio interior.

La trasera incorpora unos pilotos verticales y un portón amplio que facilita el acceso al equipaje. El habitáculo dispone de cinco plazas y una distribución sencilla, con numerosos espacios de almacenamiento. El maletero ofrece aproximadamente 460 litros, una cifra interesante para un SUV de estas dimensiones, especialmente para quienes necesitan transportar equipaje familiar.

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Opel también ofrece configuraciones de siete plazas en determinadas versiones del Frontera, aunque no deben confundirse con la unidad de cinco plazas incluida en la promoción. La disponibilidad de la tercera fila depende de la motorización y del acabado, por lo que conviene comprobar las especificaciones antes de realizar la compra.

Un híbrido de 110 CV con etiqueta ECO

El Frontera Hybrid utiliza un motor de gasolina turboalimentado de 1,2 litros acompañado por un sistema eléctrico de 48 voltios. La potencia conjunta alcanza los 110 CV y se transmite a las ruedas delanteras mediante una caja automática de doble embrague y seis velocidades. Esta configuración permite recuperar energía durante las frenadas y utilizar asistencia eléctrica en determinadas situaciones.

El sistema obtiene la etiqueta ECO de la DGT y no necesita conectarse a un punto de carga. También permite realizar determinadas maniobras utilizando electricidad, aunque su autonomía eléctrica es limitada. Opel anuncia un consumo combinado homologado próximo a los 5,2 litros cada 100 kilómetros, una cifra competitiva para un SUV familiar de estas dimensiones.

El Frontera también dispone de una versión híbrida de 145 CV y alternativas completamente eléctricas. Sin embargo, estas configuraciones presentan precios y prestaciones diferentes, por lo que no deben confundirse con la promoción correspondiente al motor de 110 CV.

Qué incluyen los 179 euros mensuales

La oferta anunciada por Opel corresponde al Frontera GS Hybrid automático de 110 CV. Contempla una entrada de 3.566,79 euros y 36 cuotas mensuales de 179 euros, que incluyen un seguro de crédito opcional. Al finalizar el contrato, el comprador puede devolver el vehículo o conservarlo abonando una cuota final de 16.278,16 euros, según las condiciones pactadas.

El precio total a plazos anunciado es de 25.555,55 euros, mientras el precio al contado de la versión promocionada asciende a 26.300 euros. La financiación presenta una TAE del 9,11% y establece un kilometraje máximo contractual de 30.000 kilómetros durante los tres años. La campaña tiene una vigencia anunciada hasta el 30 de noviembre de 2026.

El Opel Frontera Hybrid representa una alternativa interesante para quienes buscan espacio, cambio automático y etiqueta ECO. Sin embargo, los 179 euros mensuales deben interpretarse dentro de una financiación con entrada y pago final, no como el precio completo del automóvil. Frente al Dacia Duster y al Citroën C3 Aircross, sus principales argumentos están en la habitabilidad y en una mecánica electrificada orientada al confort.