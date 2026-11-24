Coches y Motos 24 NOV 2026 - 14:46h.

El C-HR es un top ventas que sigue arrasando en España

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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Toyota ha conseguido desarrollar una identidad estética cada vez más atrevida, especialmente en sus modelos electrificados. El C-HR representa uno de los mejores ejemplos de esta transformación, con una carrocería de inspiración cupé, unas superficies muy marcadas y una imagen que se diferencia claramente de la de los SUV convencionales. Su segunda generación ha reforzado esta filosofía mediante un diseño todavía más llamativo y una gama mecánica que combina sistemas híbridos autorrecargables y enchufables.

El modelo japonés compite en una categoría especialmente concurrida, donde aparecen alternativas como el Cupra Formentor, el Renault Arkana o el Peugeot 2008. Sin embargo, el C-HR apuesta por unas proporciones más deportivas y una presentación exterior que concede especial importancia a la estética. Esta decisión también implica determinadas limitaciones prácticas, especialmente en visibilidad posterior y espacio interior, aunque mantiene argumentos importantes para quienes buscan un automóvil diferente.

Una carrocería de diseño atrevido

El Toyota C-HR mide aproximadamente 4,36 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora unos faros estilizados con una firma luminosa en forma de C, acompañados por unas superficies angulosas y un paragolpes de diseño deportivo. De perfil destacan una línea de techo muy descendente, unos pasos de rueda marcados y unas superficies laterales con diferentes pliegues que refuerzan su imagen dinámica.

La trasera presenta unos pilotos horizontales unidos visualmente mediante una franja luminosa y un portón inclinado que contribuye a transmitir una apariencia de cupé. Toyota también ofrece diferentes combinaciones de colores, incluyendo acabados bitono que permiten diferenciar la parte posterior de la carrocería. El resultado es un SUV con una personalidad estética muy marcada, aunque considerar que es el Toyota más bonito depende de las preferencias de cada conductor.

El habitáculo dispone de cinco plazas y una distribución moderna, con instrumentación digital y una pantalla multimedia central de hasta 12,3 pulgadas. La segunda fila ofrece espacio suficiente para desplazamientos habituales, aunque la línea de techo descendente y la superficie acristalada reducida condicionan la sensación de amplitud. El maletero también varía según la motorización, con una capacidad próxima a los 388 litros en determinadas versiones híbridas y una cifra inferior en algunas configuraciones enchufables.

Híbridos de hasta 223 CV

La gama del Toyota C-HR incluye diferentes sistemas de propulsión electrificados. La versión Hybrid 140 combina un motor de gasolina de 1,8 litros con propulsión eléctrica y desarrolla aproximadamente 140 CV. Esta configuración obtiene la etiqueta ECO de la DGT y está orientada principalmente a ofrecer un consumo contenido durante los desplazamientos cotidianos, especialmente en ciudad.

Por encima aparece el Hybrid 200, que utiliza un motor de gasolina de 2,0 litros y desarrolla alrededor de 197 CV. También existe una configuración AWD-i que incorpora un motor eléctrico adicional en el eje posterior para mejorar la motricidad. Esta solución permite disponer de tracción total sin recurrir a una conexión mecánica convencional entre ambos ejes, aunque no convierte al C-HR en un todoterreno especializado.

La alternativa Plug-in Hybrid 220 desarrolla 223 CV y utiliza una batería de mayor capacidad que permite recorrer varias decenas de kilómetros utilizando exclusivamente electricidad. Esta versión obtiene la etiqueta CERO de la DGT y puede resultar especialmente interesante para quienes disponen de un punto de carga habitual. Sin embargo, su precio es superior al de los híbridos autorrecargables y su maletero presenta una capacidad inferior.

Tecnología y personalidad frente a sus rivales

El interior incorpora diferentes asistentes de conducción incluidos en el conjunto Toyota Safety Sense, además de funciones de conectividad y elementos de confort. Dependiendo del acabado puede disponer de techo panorámico, sistema de sonido JBL, asientos calefactados y diferentes detalles decorativos. Toyota también ha trabajado en la presentación interior para ofrecer una sensación más sofisticada que la de la generación anterior.

El Cupra Formentor representa una alternativa interesante para quienes buscan una carrocería deportiva y diferentes niveles de potencia, mientras el Renault Arkana apuesta por una silueta cupé con un planteamiento más familiar. El Toyota C-HR responde con una estética especialmente atrevida y una gama híbrida que permite escoger entre eficiencia, prestaciones y autonomía eléctrica.

El C-HR no es necesariamente el SUV más práctico de su categoría, especialmente para quienes necesitan una segunda fila muy espaciosa o un maletero grande. Sin embargo, combina un diseño reconocible con diferentes tecnologías híbridas y una presentación interior moderna. Para quienes conceden especial importancia a la estética y buscan un automóvil electrificado, continúa siendo una de las propuestas más particulares del catálogo de Toyota.