Coches y Motos 24 NOV 2026 - 06:37h.

El utilitario alemán sigue siendo una opción muy atractiva

Opel convierte al Frontera en un chollo

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El Opel Corsa continúa siendo uno de los utilitarios más conocidos del mercado español, pero su gama actual ofrece alternativas bastante diferentes a las versiones de gasolina tradicionales. Entre ellas destaca el Corsa Hybrid de 145 CV, una configuración que combina un motor turboalimentado con tecnología de hibridación de 48 voltios y una transmisión automática. Esta mecánica permite disfrutar de unas prestaciones interesantes sin renunciar a un consumo contenido y a las ventajas de la etiqueta ECO de la DGT.

Las campañas comerciales de Opel también pueden mejorar su atractivo frente a rivales como el Peugeot 208 y el Renault Clio. Durante noviembre, la marca ha puesto en marcha promociones especiales que incluyen descuentos vinculados a financiación en diferentes modelos. Sin embargo, conviene distinguir entre las ofertas generales de la gama y las correspondientes al Corsa Hybrid de 145 CV, ya que no todas las cuotas anunciadas se aplican a esta motorización.

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Un diseño moderno con dimensiones urbanas

El Opel Corsa mide aproximadamente 4,06 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora el característico Opel Vizor, una superficie horizontal oscura que integra visualmente los faros y el emblema de la marca. De perfil destacan una línea de techo ligeramente descendente, unos pasos de rueda marcados y unas proporciones que mantienen una imagen deportiva sin comprometer excesivamente la funcionalidad.

La trasera incorpora unos pilotos horizontales y un portón de dimensiones adecuadas para un automóvil urbano. El habitáculo dispone de cinco plazas y una distribución relativamente convencional, con instrumentación digital y una pantalla multimedia central cuyo tamaño depende del acabado. El maletero ofrece aproximadamente 309 litros en las versiones híbridas, una cifra suficiente para numerosos desplazamientos cotidianos, aunque inferior a la de algunos utilitarios de mayor tamaño.

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El Peugeot 208 comparte numerosos elementos técnicos con el Opel Corsa, pero utiliza una estética diferente y la característica configuración interior i-Cockpit. El Renault Clio apuesta por una carrocería de proporciones propias y una gama híbrida con tecnología distinta. Por tanto, aunque los tres compiten directamente, presentan diferencias relevantes en diseño, ergonomía y funcionamiento mecánico.

Un híbrido de 145 CV con cambio automático

El Opel Corsa Hybrid de 145 CV utiliza un motor de gasolina turboalimentado de 1,2 litros acompañado por un sistema eléctrico de 48 voltios. La potencia conjunta alcanza los 145 CV y se transmite a las ruedas delanteras mediante una caja automática de doble embrague y seis velocidades. Esta configuración permite recuperar energía durante las frenadas y utilizar asistencia eléctrica en determinadas situaciones, especialmente durante los desplazamientos urbanos.

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El sistema obtiene la etiqueta ECO de la DGT y no necesita conectarse a un punto de carga. También permite circular utilizando electricidad durante maniobras y recorridos breves de baja demanda, aunque no ofrece la autonomía de un híbrido enchufable. Su principal atractivo está en combinar unas prestaciones superiores a las de numerosas versiones de acceso con una conducción cómoda gracias a la transmisión automática.

El Renault Clio E-Tech utiliza un sistema híbrido completo que concede una participación más importante a la propulsión eléctrica, mientras el Peugeot 208 Hybrid de 145 CV comparte una arquitectura mecánica semejante a la del Opel. Por tanto, el Corsa puede resultar especialmente interesante frente al Peugeot cuando existe una diferencia de precio favorable, aunque la comparación con el Renault debe tener en cuenta también el consumo y la respuesta de cada sistema.

Una promoción que exige revisar las condiciones

En el configurador español de Opel, el Corsa Hybrid de 145 CV aparece anunciado desde 24.050 euros al contado, con una financiación orientativa de 220,15 euros mensuales. La marca también anuncia campañas especiales durante noviembre, aunque la oferta del Corsa GS Hybrid desde 129 euros mensuales corresponde a la versión de 110 CV, no a la de 145 CV. Esta diferencia es importante para evitar confundir dos configuraciones con precios y prestaciones distintos.

Las promociones de financiación suelen incorporar una entrada inicial, cuotas mensuales y un pago final elevado si el comprador decide conservar el automóvil. Además, pueden incluir seguros y otras condiciones comerciales que incrementan el coste total. Por este motivo, conviene solicitar un presupuesto completo de la versión de 145 CV y compararlo con el precio al contado antes de valorar el descuento real.

El Opel Corsa Hybrid de 145 CV ofrece una combinación interesante de potencia, cambio automático y etiqueta ECO dentro del segmento de los utilitarios. El Peugeot 208 destaca por su presentación interior y el Renault Clio por su planteamiento híbrido, pero el Opel puede resultar competitivo cuando las promociones reducen suficientemente su precio. La decisión dependerá del coste final, el equipamiento y las preferencias de conducción.