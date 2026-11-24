Coches y Motos 24 NOV 2026 - 10:42h.

El Torres está ganando cada vez más peso en España

El KGM irrompible que, para muchos, es el mejor para familias

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KGM mantiene una propuesta comercial diferente a la de numerosos fabricantes europeos, especialmente cuando se trata de SUV con carrocerías grandes y sistemas de tracción total. El Torres representa uno de los mejores ejemplos de esta filosofía, con una estética robusta, un habitáculo espacioso y una versión 4WD que permite afrontar superficies de adherencia reducida con mayor facilidad. Su planteamiento busca ofrecer características habituales en vehículos más caros sin recurrir necesariamente a una marca premium.

El fabricante surcoreano, anteriormente conocido como SsangYong, dispone de una larga experiencia en el desarrollo de vehículos con tracción a las cuatro ruedas. El Torres recupera parte de esta tradición mediante una carrocería de inspiración todoterreno, aunque utiliza una arquitectura orientada principalmente al asfalto. Su principal atractivo está en combinar una presencia visual contundente con un motor de gasolina de 163 CV y un equipamiento relativamente completo.

Una carrocería robusta de 4,70 metros

El KGM Torres mide aproximadamente 4,70 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora una parrilla de formas particulares, unos faros estilizados y diferentes elementos decorativos que recuerdan a los todoterrenos tradicionales. De perfil destacan una línea de techo prácticamente horizontal, unos pasos de rueda marcados y unas protecciones inferiores que contribuyen a transmitir una imagen especialmente robusta.

La trasera incorpora un portón de grandes dimensiones y un elemento decorativo lateral que recuerda a las cubiertas exteriores de las ruedas de repuesto de determinados todoterrenos clásicos. Esta solución es principalmente estética, pero contribuye a diferenciar al Torres de numerosos SUV familiares. Su carrocería también presenta una altura considerable, lo que permite ofrecer una posición de conducción elevada y una buena visibilidad del entorno.

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El habitáculo dispone de cinco plazas y una segunda fila espaciosa, adecuada para viajes familiares. El maletero alcanza una capacidad anunciada superior a los 700 litros en determinadas mediciones y configuraciones, aunque conviene comprobar el método utilizado antes de compararlo con las cifras de otros fabricantes. En cualquier caso, el Torres destaca por ofrecer un espacio de carga generoso y una carrocería pensada para transportar equipaje voluminoso.

Motor de 163 CV y tracción total

La versión Torres 4WD utiliza un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros que desarrolla 163 CV. Esta mecánica se asocia a una transmisión automática de seis velocidades y un sistema de tracción a las cuatro ruedas desarrollado por KGM. Su objetivo es mejorar la motricidad cuando las condiciones del terreno o del asfalto resultan complicadas, especialmente en carreteras mojadas, pistas de tierra o zonas con nieve.

El sistema AWD distribuye la fuerza entre los ejes según las necesidades de conducción, contribuyendo a mejorar la capacidad de avance sobre superficies deslizantes. También dispone de diferentes programas de conducción que adaptan la respuesta del automóvil a las condiciones del terreno. Sin embargo, el Torres no incorpora todas las características de un todoterreno especializado, por lo que sus capacidades fuera del asfalto están condicionadas por la altura libre al suelo, los neumáticos y los obstáculos.

KGM también comercializa una versión híbrida autorrecargable del Torres con 204 CV, pero no debe confundirse con la configuración de gasolina 4WD. La alternativa híbrida utiliza una tecnología de propulsión diferente y está orientada principalmente a mejorar la eficiencia. La versión de gasolina con tracción total obtiene la etiqueta C de la DGT, una circunstancia que puede representar una desventaja frente a SUV electrificados con etiqueta ECO.

Equipamiento abundante y precio competitivo

El interior incorpora instrumentación digital y una pantalla multimedia central, además de climatizador automático, asistentes de conducción y diferentes elementos de conectividad. Dependiendo del acabado puede disponer de cámara trasera, asientos calefactados y otras soluciones de confort. KGM también destaca la capacidad de remolque de las versiones de gasolina, que puede alcanzar los 1.500 kilogramos según la configuración y las condiciones de homologación.

Las promociones comerciales del Torres pueden resultar interesantes, aunque conviene distinguir entre las versiones de tracción delantera y las de tracción total. KGM anuncia determinadas configuraciones desde 160 euros mensuales, pero esta cifra corresponde a una financiación con entrada y pago final, y no debe atribuirse automáticamente al Torres 4WD. El precio exacto de la versión con tracción total debe confirmarse según el acabado y la disponibilidad comercial.

El Skoda Kodiaq, el Nissan X-Trail y determinadas versiones del Subaru Forester representan alternativas interesantes para quienes buscan espacio y tracción total. El KGM Torres responde con una carrocería especialmente robusta y una mecánica de gasolina relativamente sencilla. Para quienes necesitan un SUV grande y valoran la tracción a las cuatro ruedas, puede representar una alternativa competitiva siempre que el precio final justifique sus diferencias en consumo y electrificación.